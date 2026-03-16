Cancelo se gana su continuidad en el Barça

Joao Cancelo ha arrancado la moto. Después de unos primeros partidos de adaptación, la confianza de Hansi Flick le ha dado impulso para consolidarse en el lateral izquierdo por la lesión de Balde, pero también ser un comodín por la derecha, donde Koundé también está lesionado.

Cancelo se ha afianzado más por el carril zurdo, donde Hansi Flick considera que puede ofrecer su mayor rendimiento. En la vuelta del Atlético de Madrid ya fue uno de los motores del equipo en el intento de remontada y en San Mamés se le vio más asentado que en ocasiones anteriores.

Dos partidos con los que cogió carrerilla para afrontar el gran reto del Newcastle, donde en defensa pasó apuros, como todo el equipo, pero participó en la jugada del gol de Dani Olmo con una serie de regates en la zona de tres cuartos antes de habilitar al de Terrassa para que forzara el penalti que da vida al Barça.

Cancelo es un futbolista que en ataque aporta muchísimo y se perfila como clave para ganar en el Spotify Camp Nou a las 'urracas' este miércoles. El Newcastle es un equipo muy rápido y un jugador de sus características puede venir muy bien para romper por la banda zurda. Puede ser un antídoto para generar peligro con sus internadas como se vio frente al Sevilla.

Ante el cuadro andaluz fabricó los dos primeros goles al forzar sendos penaltis, mientras que anotó el cuarto tanto del partido en una jugada brillante con varios de sus recortes marca de la casa. La actuación fue estelar y Flick lo guardó en el tercio final del encuentro pensando precisamente en el Newcastle.

Raphinha, su mejor socio

Cancelo ha encontrado un gran aliado en esta banda como es Raphinha, quién le ayuda en funciones defensivas, su talón de aquiles. Esta conexión puede dar muchas alegrías a los culés. Ante el Sevilla fue una demostración de ello.

El jugador está muy motivado porque sabe lo mucho que se juega. Su continuidad en el Barça es un factor que le carga las pilas para demostrar que puede seguir la próxima temporada.

Cancelo ha formado una grna sociedad con Raphinha en el carril izquierdo / AFP7 vía Europa Press

De momento, Cancelo está cedido por el Al-Hilal hasta final de temporada. Después debería volver a Arabia, donde le queda otro año de contrato. Sin embargo, el jugador se está ganando seguir en el Barça y, de lograr la carta de libertad en el país árabe, es una opción más que probable que fiche por el cuadro barcelonista.

Salir de Arabia

Cancelo tiene contrato con el conjunto árabe hasta el 2027. Si logra romper esta vinculación, el luso tendría vía libre para fichar por fin por el Barça después de sus cesiones, la primera del Manchester City y la segunda del Al-Hilal. A sus 31 años ha demostrado que aún le queda mucha cuerda.

Joao Cancelo, este curso con Al-Hilal / @JPCANCELO

El portugués parece dispuesto a ponerlo todo de su parte para que el fichaje sea una realidad. Renunciaría a buena parte de la altísima ficha que tiene en Arabia Saudí para desvincularse y poder instalarse definitivamente en Barcelona, donde tanto a nivel deportivo como familiar está muy feliz.

El Barça, por su parte, tendría una alternativa muy válida para los dos carriles, en especial el zurdo, después de que Gerard Martín se haya consolidado como central y Balde sea el único lateral izquierdo de la primera plantilla específico.