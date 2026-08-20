Una cesión del Barça bien tirada: Kochen brilla en Dinamarca

Diego Kochen está aprovechando su cesión. El hasta ahora tercer portero del Barça decidió, de mútuo acuerdo con el club, dejar momentáneamente la entidad blaugrana para crecer lejos de Barcelona.

El portero internacional en categorías inferiores con Estados Unidos sumó 98 convocatorias oficiales con el primer equipo blaugrana pero no llegó a debutar. Tras dos temporadas como tercer portero alternando este rol con el de guardameta del filial Kochen sintió que necesitaba subir el nivel de exigencia y sumar minutos a nivel profesional.

Kochen recibió diferentes propuestas del fútbol nórdico y la que más le cautivó fue la del Lyngby de Dinamarca. Este modesto conjunto escandinavo ha subido esta temporada a la Primera División danesa y su objetivo es consolidarse en la máxima categoría del fútbol de este país.

Kochen es un portero de mucha proyección / Instagram

Kochen se está consolidando como titular y aunque los resultados positivos se resisten sus actuaciones personales le están reportando numerosos elogios. Si bien es cierto que el Lyngbi de Kochen ha perdido dos partidos y ha empatado dos y ha encajado cuatro goles, las sensaciones de Kochen están siendo magníficas.

El portero norteamericano con siete años de formación en La Masia se siente titular y está respondiendo con paradas espectaculares y acciones de mucho nivel.

El calendario no ha ayudado a que el inicio de temporada sea productivo ya que el Lyngby ya se ha enfrentado a equipos poderosos como el Copenhage, Midtjylland y el Aarhus. Solo el Randers es un equipo más modesto en este inicio tan exigente para el nuevo equipo de Kochen.

Diego se está sintiendo bien y está teniendo mucho trabajo y margen para crecer en un fútbol muy exigente en el que los porteros tienen que esforzarse mucho en el juego aéreo.

Horsens, Odense y Viborg son los próximos rivales para un Lyngbi que desea lograr su primer triunfo para escalar posiciones en la clasificación.

Las posibilidades de este modesto conjunto danés pasan por el acierto de su joven portero Diego Kochen. Ser titular en el fútbol profesional como guardameta con apenas 20 años es muy difícil y Kochen está disfrutando al máximo de esta experiencia.

No hay que olvidar que Kochen sigue perteneciendo al Barça y que el próximo 30 de junio volverá al club blaugrana.

La cesión está siendo hasta el momento muy positiva pero este año de crecimiento personal no ha hecho más que empezar y la ambición de Kochen no se detiene aquí.

Ayudar a su equipo a lograr la permanencia y seguir deleitando a los aficionados con paradas imposibles es la hoja de ruta de un guardameta de enorme proyección.

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Cuando sales del Barça es difícil volver pero Kochen es consciente de que si culmina una gran temporada en Dinamarca el Barça podrá valorar la opción de asignarle el rol de segundo portero y poder aspirar a competir con Joan Garcia.