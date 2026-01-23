En Directo
Euroliga
Asvel - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Sigue en directo el partido de la 24ª jornada entre Asvel y Barça
Asvel y Barça se enfrentan en el Astroballe en la 24ª jornada de la Euroliga.
Tras derrotar a Dubai Basket por 91-89 en el primer partido de la semana en Euroliga, el Barça busca la segunda alegría ante un Asvel ante el que el cuadro azulgrana es favorito. Pero ya se sabe, en Euroliga no hay que refiarse de ningún equipo, por muy adversa que sea su situación
¡EMPEZAMOS!
¡Muy buenas tardes! Bienvenidas y bienvenidos al directo del partido de Euroliga entre Asvel y Barça. Los de Xavi Pascual visitan Villeurbanne en busca de la 16ª victoria europea de la temporada. Para ello, deberán derrotar al colista de la competición
- Lesión Pedri: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- ¿Qué necesita el Barça para acabar en el Top-8 de la Champions?
- Gonzalo Bernardos, economista: 'En el futuro, las pensiones serán bastante menos generosas
- El peligroso discurso de Arbeloa
- El Dinamo de Zagreb va a por Dani Rodriguez
- "Si Flick no gana la Champions, deberían echarle"
- Toni Freixa: 'Me declaro fan de Arbeloa... parece una tesis doctoral
- El exárbitro Xavier Estrada revela cuánto ganaba en Primera División y destapa la verdad detrás de los partidos