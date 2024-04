Mikkel Hansen: 'adiós' a una leyenda del balonmano

Mikkel Hansen, uno de los mejores jugadores de balonmano de todos los tiempos, ha anunciado su 'adiós' de las canchas tras los próximos Juegos Olímpicos de 2024 que se celebrarán en París este verano. A sus 36 años, el actual jugador del Aalborg danés ha tomado la decisión de poner fin a una carrera legendaria.

El que fuera nombrado tres veces jugador del mundo de la IHF (2011, 2015 y 2018) y estrella de algunos de los mejores equipos del continente ha tenido una carrera para el recuerdo, en el que se incluyen numerosos logros individuales y colectivos. Se hizo un nombre en el GOG de Dinamarca y dio el salto en 2008 al Barça, club en el que militó durante dos temporadas y en el que se quedó a las puertas de ganar la Champions League. En su primer curso en el Palau, Ciudad Real acabó con los culés en cuartos de final, mientras que el THW Kiel acabó con los sueños de los azulgranas la temporada siguiente, esa vez en las semifinales de la Final Four. Hansen tan solo marcó un gol en esa cita.

Adiós a un mito

"Siempre he dicho que pararía el día que el juego y la alegría ya no estén. Aún están y aún me dedico al cien por cien a lo que hago. Pero también he llegado a un punto en el que siento que me atraen otras cosas. El próximo verano es el momento adecuado para colgar las botas" declaró el jugador sobre su retirada.

Hansen y Sigurdsson, con el Copenhague en el Palau / EFE

Mikkel hizo las maletas en 2010 y volvió a 'casa' de la mano del Alborg, donde jugó dos años más para más tarde, en 2012, unirse al prometedor proyecto europeo del PSG en Francia, club en el que permaneció durante 10 campañas hasta verano de 2022. La suerte tampoco le sonrió en la máxima competición, su gran 'pero'. Ya lejos de su mejor nivel, Hansen retornó al Aalborg para dar sus últimos pasos en el primer nivel.

El lateral danés, al que le quedaba un año de contrato con su club, señaló que prefería retirarse "un poquito antes de tiempo que un poquito tarde" y mostró su disposición a participar en los Juegos Olímpicos de París de este verano, que serían los quintos de su brillante carrera.

Récords internacionales

En términos de logros internacionales, Hansen ha obtenido medallas en los Juegos Olímpicos, el Campeonato Mundial y el Campeonato Europeo representando a Dinamarca. Entre sus logros más notables se incluyen un oro y una plata olímpica, tres oros consecutivos en los Mundiales y cuatro medallas en los Europeos. En los Juegos Olímpicos de 2020, fue elegido como el mejor lateral izquierdo y se convirtió en el máximo goleador con 61 goles, rompiendo el récord de más goles anotados en un torneo olímpico de balonmano masculino.

Las lesiones han hecho mella en el rendimiento del lateral zurdo estas pasadas campañas, pero no podrán empeñar una de las carreras más exitosas de un talento único como el que ha sido Mikkel Hansen