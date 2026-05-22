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Olympiacos - Fenerbahçe, en directo: semifinal de la Final Four 2025-26, en vivo hoy
Olympiacos y Fenerbahçe se enfrentan en el OAKA en la primera semifinal de la Final Four de la Euroliga
Sergi Bescós I Lázaro
Olympiacos y Fenerbahçe se enfrentan en el OAKA en la primera semifinal de la Final Four de la Euroliga.
La gran cita del baloncesto europeo
Hoy empieza a decidirse el camino para saber quién será el rey de Europa. Bienvenidos a la Final 4 de la Euroliga 25-26. Ambientazo en el Telekom Center para vivir esta primera semifinal del día de hoy.
¡Muuuuuuy buenas tardes desde el Telekom Center de Atenas!
¡Hola Holaa Holaaaaa! Bienvenid@s al directo del partido entre Olympiacos y Fenerbahçe correspondiente a la primera semifinal de la Euroliga 25-26
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