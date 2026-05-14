Impacto Baba Miller en el Draft de la NBA

Baba Miller dejó una de las actuaciones más relevantes de la jornada en el Draft Combine de la NBA. El jugador mallorquín firmó 20 puntos y 6 rebotes en su primer partido en Chicago, una cita clave para los aspirantes al draft y especialmente importante para aquellos perfiles que buscan consolidar su posición ante las franquicias.

El alero español aprovechó el escaparate para mostrar parte de las cualidades que le mantienen en el radar NBA. Miller fue productivo en ataque, tuvo presencia en el rebote y volvió a enseñar una movilidad poco habitual para un jugador de su tamaño. En un contexto en el que los equipos analizan tanto el rendimiento inmediato como la proyección, su actuación supone un paso positivo en una semana decisiva.

Miller forma parte de una generación española que vuelve a generar expectativas altas. Junto a nombres como Aday Mara, Izan Almansa o Hugo González, el mallorquín representa a un grupo de jugadores que han crecido bajo seguimiento internacional y que apuntan a tener protagonismo en el baloncesto profesional durante los próximos años y a ser los referentes de la selección española que viene.

En el caso de Baba Miller, su principal atractivo está en la combinación de tamaño y movilidad. Con cerca de 2,11 metros, no encaja del todo en la figura de un interior tradicional ni tampoco en la de un exterior puro. Puede correr la pista, manejar el balón, participar en la creación y defender distintas posiciones.

Baba Miller, en un entrenamiento con la selección / FEB

Esa versatilidad es uno de los aspectos que más interés despierta en una NBA cada vez más orientada hacia jugadores largos y polivalentes.

Su trayectoria también ayuda a entender el momento actual. Formado en la cantera del Real Madrid, Miller decidió continuar su desarrollo en Estados Unidos y pasó por Florida State, Florida Atlantic y Cincinnati.

En los Bearcats firmó una gran campaña, con promedios de 13 puntos, 10,3 rebotes y 3,7 asistencias, números que reforzaron su candidatura al próximo Draft y mostrando su madurez en estos últimos años.

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En las predicciones para el próximo Draft, muchos portales y medios sitúan a Miller como una segunda ronda. El Draft Combine será clave para que el balear continue mostrando su carta de presentación a la liga y exhibiciones como la de la pasada noche demuestran que es un jugador que aún no ha dicho su última palabra.