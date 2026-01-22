Dirk Nowitzki: "El modelo de negocio de la Euroliga no está funcionando"

Londres y Berlín acogieron la semana pasada dos partidos de la NBA en el regreso de la liga a nuestro continente. En ellos estuvo presente una de las mayores leyendas europeas de la historia del baloncesto: Dirk Nowitzki. Gracias a Prime Video, SPORT tuvo la oportunidad de hablar con la leyenda de la NBA en una charla sobre el futuro de la nueva competición que la liga quiere crear en nuestro continente. El alemán habló también de sus duelos ante España y sobre una de las personas más importantes en su carrera, Rick Carlisle.

Como jugador europeo, ¿qué opina de esta nueva competición que la NBA quiere implementar en Europa?

Será interesante ver cómo se desarrolla. Creo que aún no tenemos toda la información: qué mercados van a ser, cómo se organizará.

¿El baloncesto americano se puede adaptar al europeo?

Lo que me encanta del deporte europeo es que la cultura es diferente a la de Estados Unidos. Me encanta el sistema de ascensos y descensos; creo que eso hace tan interesantes y emocionantes los deportes aquí. He oído que quieren incluir algo de eso: no sé cuántos equipos fijos habría, pero que varios equipos podrían subir y bajar. Eso es clave, porque los sistemas cerrados no son realmente lo que hacemos en Europa. Me ilusiona la idea de que puedas ganarte subir a través de la Basketball Champions League (BCL) o lo que sea, aunque ya sabremos más.

Le entusiasma el proyecto entonces

Es interesante que la NBA vaya a dar ese paso. Se lleva hablando 25 o 30 años: con David Stern, a principios de los 2000, él siempre decía que quería expandir y traer la NBA a Europa. Que por fin se dé el paso es interesante. Veremos cómo funciona. La Euroliga lleva ahí mucho tiempo y, si preguntas a todos los clubes, el modelo de negocio no está funcionando realmente. Quizá eso es lo que vio la NBA: que hay espacio para entrar. Veremos qué tal.

¿Qué diferencias hay entre un partido NBA en Europa y en Estados Unidos?

Me lo pasé genial en Berlín. En la NBA, a veces, son 82 partidos, 41 en casa… y a veces el público no está tan “encendido”. Llegan un poco tarde. Están allí para entretenerse. En Berlín, en cambio, 30 o 40 minutos antes del partido ya había mucha gente dentro y el pabellón estaba medio lleno. Noté más energía en el ambiente que en un partido normal de temporada regular en casa (Estados Unidos). En playoffs puede ser más ruidoso y con mejor ambiente, pero en 'regular season' normalmente no tanto hasta el final. Ese día la energía fue genial.

El impacto de los jugadores europeos en la NBA con Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Wembanyama, Luka Doncic ha sido algo increíble… ¿Se imaginaba esto en su época?

Ha sido increíble ver tantos jugadores que han venido a la NBA y se han convertido en jugadores franquicia. Me alegra que el baloncesto haya crecido así en Europa y que tengamos talentos así. Y creo que el juego ha crecido en todo el mundo, pero especialmente en Europa. Estos chicos ahora vienen con confianza. Ellos saben que pueden jugar, saben que pueden dominar la liga. Ha sido increíble de ver.

Nuestra selección ahora no pasa por un buen momento ¿cómo recuerda sus partidos contra aquella España que dominó el baloncesto?

Siempre hay ciclos. Vosotros tuvisteis una generación increíble que ganó prácticamente todo lo que se puede ganar, salvo los Juegos Olímpicos, peleando con Estados Unidos. Pero fue una generación tan dominante que a veces luego toca “reciclar”: reconstruir, formar nuevos jugadores. Yo vi a España este verano en Colonia, en Alemania; estuve allí. Y creo que tenéis algunos exteriores interesantes y piezas interesantes. Solo que lleva tiempo desarrollarlos y volver a ese nivel. Nadie se mantiene arriba 30 o 40 años. Siempre hay subidas y bajadas.

Hace unos meses Alex Mumbrú comentó que esta Alemania se parece a aquella España que ganó tantas medallas. ¿Está de acuerdo?

Sí, la profundidad de plantilla está. Ahora tenemos tamaño en posiciones grandes, así que sí, veo un poco la comparación. Para Alemania ha sido una generación maravillosa. Estos chicos, liderados por Dennis Schröder —que es un base increíble: súper atlético, súper rápido— marcan el ritmo en ambos lados de la pista. Y luego tienen jugadores que finalizan por encima del aro, interiores que pueden cambiar en defensa, que pueden acabar cerca del aro… Franz Wagner también puede generar juego en todas partes.

¿Es la mejor selección de su historia?

Esta es la mejor generación que hemos visto en el baloncesto alemán. Estamos súper orgullosos de ellos y también de lo que ha crecido el baloncesto europeo. Jamás habría imaginado hace 25 años que Alemania pudiera ser campeona de Europa y del Mundo a la vez. Es increíble. Estoy muy orgulloso de estos chicos.

Me gustaría hablar para terminar de Rick Carlisle. Fue su entrenador en los Dallas Mavericks cuando ganasteis el campeonato. Hace unas semanas llegó a 1.000 victorias. ¿Qué tan importante fue en tu carrera?

Me encanta Rick. Estuve con él mucho tiempo. Hoy en día los entrenadores normalmente no duran tanto por desgracia. La NBA es un negocio de vida corta: dos o tres años y fuera, entra otro. Rick ha sido estable durante mucho tiempo. El tiene una gran mezcla de pizarra y, además, sabe relacionarse con sus jugadores y sacar lo mejor de ellos. Le ha ido bien en todos los sitios donde ha estado. Nos hizo campeones, así que siempre estaremos agradecidos.

¿Qué destacaría de él?

Lo que mejor hace es la pizarra y la atención al detalle. Sentía que nunca llegábamos sin estar preparados a un partido. Las sesiones de vídeo, la preparación prepartido… siempre sabías qué hacía el rival, qué jugadas corría, qué tendencias tenía. Siempre nos sentíamos súper preparados. Y hace grandes ajustes durante el partido: cambia defensas, canta jugadas. Para nosotros era de los mejores “gestores” durante el partido que hay, y por eso ha tenido una carrera tan tremenda. Me alegro mucho por él

¿Habló con él tras conseguir esas mil victorias?

Le mandé un mensaje cuando llegó a las mil victorias. Estuvo un poco “en el aire” porque tuvo que esperar casi un mes: creo que estuvieron en 999 durante un tiempo. Está haciendo un gran trabajo en Indiana. Llegaron a las Finales el año pasado sin muchas expectativas, pero jugaban un estilo distinto: movían la pelota, jugaban rápido… fueron increíbles de ver. Hicieron una gran trayectoria.