La Europa League, todo o nada para la Juventus

La sanción a la Juventus con 15 puntos menos en la Serie A reduce las opciones de la Vecchia Signora para estar en la Champions a ganar la Europa League En Betfair, Arsenal, Barcelona y Manchester United están por delante en favoritismo de la Juve, aunque culés y diablos rojos se enfrentan entre sí

La Juventus está en problemas y confía en que no se repita la salida de jugadores importantes, como sucedió en el 2006. Una nueva sanción ha vuelto a sacudir los 'cimientos' de la Vecchia Signora. El 'caso plusvalías' ha provocado que la Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) sancione a la entidad turinesa con la pérdida de 15 puntos en la presente temporada y el adiós a sus opciones de Champions vía liga. Por lo tanto, ahora les queda la Europa League como la gran salida hacia la Liga de Campeones. De ganarla, estaría en la máxima competición continental.

La sanción les ha provocado caer hasta la zona media en la Serie A. Quince puntos le separan, actualmente, de la cuarta plaza. En el ambiente planea la duda de qué pasará con los Vlahovic, Chiesa, Pogba, Locatelli, Szczesny... en caso de que los 'bianconeri', finalmente, no consigan la clasificación para la próxima Liga de Campeones. ¿Habrá una nueva diáspora, como en 2006?

Según los pronósticos de Betfair, la Juventus al menos estará en semifinales de la Europa League. Que la Juve gane la Europa League se paga a 11€ por euro apostado y es el cuarto club favorito para ganar el título. La Juve tendrá que competir por detrás de tres colosos europeos en un gran momento de forma. Por este orden, Arsenal (4.20), Barcelona (5.50) y Manchester United (7.50) generan mayor índice de probabilidad para ganar la segunda competición continental en importancia.

Mejor que en 2005

En la Juventus se tiene la certeza que la situación no es tan grave como la de 2005 cuando la Juventus acabó siendo descendida a Serie B. De hecho, el Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) aún puede revocar la sanción. El 'Calciopoli', también denominado 'Moggigate', acarreó graves sanciones para Milan, Fiorentina, Lazio y Reggina... pero la gran damnificada fue la Juventus. No es de extrañar. Se interceptaron escuchas de Luciano Moggi (director general) y Antonio Giraudo (administrador delegado) tratando de influir en el nombramiento de los árbitros.

La FIGC arrebató a la 'Vecchia Signora' sus dos últimos 'Scudetti' (2004-05 y 2005-06), decretó su descenso administrativo a Serie B y le impuso una sanción de 30 puntos con vistas a la temporada 2006-07... que finalmente se redujeron a 9. Un castigo histórico que puso punto y final a un equipo de época. La Juventus, con Fabio Capello, en el banquillo, venía de ganar la Serie A en la 2004-05 y en la 2005-06. Previamente, aún con Marcello Lippi, había ganado el 'Scudetto' en la 2002-03 y había alcanzado la final de la Champions.

“La vida me devolvería todo”

Nada más confirmarse el descenso, comenzó la desbandada. En cambio, Buffon, Nedved, Camoranesi, Del Piero y Trezeguet juraron 'amor eterno' a la 'Vecchia Signora' y se quedaron. "Renunciaba a mucho: tenía 28 años y estaba en la mitad de mi carrera. Me jugaba el Balón de Oro. Con otra decisión las cosas habrían sido distintas, pero estaba seguro de que si me comportaba bien y era generoso, la vida me devolvería todo", recuerda Buffon.

El futuro

Ahora, muchos jugadores seducen al resto de clubes europeos para desmantelar la plantilla de la Juventus. Una eliminación en Europa League podría desembocar en un atractivo total para los equipos Champions que busquen atraer a las estrellas de la Juve para jugar en la elite europea la próxima temporada.