Niño Becerra, sobre el momento en el que la vivienda dejará de subir en España: "Cuando la clase media no pueda pagar más"

Santiago Niño Becerra es un economista español y catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramón Llull de Barcelona desde 1994.

El economista está preocupado por la situación de la vivienda en España, ya que cada vez es más difícil adquirir una casa o un piso en propiedad se ha vuelto una tarea cada vez más difícil para la mayoría de los ciudadanos españoles.

Hace unos días, el experto en economía acudió a los micrófonos de Catalunya Ràdio para revelar cuándo será el momento en que la vivienda dejará de subir en España. No obstante, aseguró que no cree que los precios vayan a bajar, sino que se estabilizarán.

El economista reveló que "dejarán de subir cuando simplemente la clase media no pueda pagar más", debido a que "pagar es tener capacidad de endeudamiento e incremento salarial".

"Cuando este paquete no les permite pagar más, esta vivienda orientada a la clase media dejará de subir. La capacidad de pago es el límite natural", argumentó el experto en economía en Catalunya Ràdio.

Por otro lado, Niño Becerra critico a los distintos gobiernos que ha tenido España, debido a que no han sabido anticiparse a este escenario tan alarmante: "Desde el año 1950 han pasado gobiernos de todos los colores. La vivienda se han encaminado hacia la propiedad y hacia la especulación".

Además, quiso dejar claro que España se tendría que haber fijado en el modelo de vivienda de Austria o Países Bajos, ya que no tienen esta situación gracias a la vivienda social de alquiler.

Sobre la época de Franco, el economista explicó que "construyó mucha vivienda de protección oficial, que sería el equivalente". Aunque detalló que "lo que pasa es que era de venta y con protección de pocos años. Después pasó al mercado especulativo. Ahora hay un desequilibrio de precios brutal".

La realidad de España

Niño Becerra comentó que uno de los problemas en España son los sueldos: "Alumnos míos se han ido fuera y no piensan volver precisamente por esto. En España estamos estancados y competir con esto es imposible".