Iñaki Urdangarín rompe su silencio: "El primer día en la cárcel fue el peor, no se lo deseo a nadie"

Un año y medio después de salir de la cárcel, Iñai Urdangarin ha roto su silencio. Urdangarin, casado hasta 2022 con Cristina de Borbón, fue condenado a cinco años y diez meses encerrado por prevaricación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos contra Hacienda. El exduque de Palma reconoce que lloró "muchísimo" durante los primeros tres meses en prisión.

Un Urdangarín que ha decidido poner por escrito aquello que nunca llegó a verbalizar ante la opinión pública. Grijalbo publicará el próximo 12 de febrero de 2026 'Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes', las primeras memorias del exdeportista y excuñado del rey Felipe VI, que por primera vez narrará en primera persona su recorrido vital, desde su infancia hasta su etapa más reciente, marcada por su paso por prisión y la búsqueda de una nueva identidad fuera de la Casa Real.

“Quiero contar mi historia con mi propia voz”

Urdangarin se convirtió el 18 de junio de 2018 en el primer pariente directo del rey en ingresar en prisión tras un proceso judicial de doce años que concluyó con el castigo de cinco años y diez meses por su papel en el caso Nóos. Ingresó en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila), donde estuvo hasta enero de 2021, momento en el que logró permiso para hacer voluntariado unos días a la semana en la ONG El Hogar de Don Orione, dedicada a atender a personas con discapacidad en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón.

El excuñado de Felipe VI fue trasladado posteriormente al Centro de Inserción Social (CIS) de Alcalá de Henares (Madrid) para someterse al programa de reinserción para condenados por delitos económicos y su último paso por la cárcel fue en la de Zaballa (Álava).

"Empecé una nueva etapa en mi vida"

Junto a Jordi Basté, quien conoce bien de su etapa en el Barça, cuenta los detalles de su vida más personal. "Catalunya sigue siendo un lugar de mi infancia. Mis hijos son catalanes, pasé por el Barça y mi vínculo es muy importante. "Es un momento clave en mi vida, una etapa diferente. He tenido una vida extraordinaria, de diferentes eventos. Quiero sacar el Iñaki persona", empieza diciendo Urdangarín.

“La gente no me conoce mucho, he sido discreto. En la vida te ponen muchos filtros”, confesó, reflexionando sobre su trayectoria personal y profesional. “Estoy en una fase muy creativa, emocionante, cogiendo un nuevo ritmo, al lado de mis hijos. Quiero ayudar a otra gente a desarrollarse”, añadió, mostrando cómo ha transformado sus experiencias en motivación para apoyar a otros.

Recordó el día de la sentencia con detalle: “Estaba comiendo con Cristina en Ginebra. Yo había trabajado 16 años para darle la vuelta a las acusaciones. Hasta el último momento pensamos que podíamos lograrlo”. Sin embargo, la realidad de la cárcel fue otra: “El primer día en la cárcel fue el peor. Cuando entras te das cuenta de que se ha acabado una etapa y empieza una etapa larga y dura. Todo cae. Nada sucedía, no tenías teléfono ni nada. Los tres primeros meses lo pasé muy mal; me costó más de lo que pensaba. No se lo deseo a nadie”.

El traslado a la cárcel de mujeres

El centro penitenciario de Brieva es, en general, una prisión exclusiva para mujeres, pero cuenta con un pequeño pabellón o módulo para hombres que llevaba años en desuso antes de su llegada. Urdangarin eligió voluntariamente esta prisión, entre otras razones, por cuestiones de seguridad y por su tranquilidad, ya que la ocupación era muy baja y podía estar aislado de otros reclusos varones, evitando así posibles conflictos o situaciones de riesgo.

Su traslado a la cárcel de mujeres fue un momento especialmente difícil: “Por mi seguridad, era estar en aislamiento. Tenían un módulo que estaba vacío y querían que me quedara allí. Fueron mil noches dentro”, relató, evocando la soledad y la dureza de esa experiencia.

A pesar de todo, Urdangarín revela un proceso de aprendizaje y transformación, en el que la creatividad, la familia y la resiliencia se convierten en su motor para mirar hacia adelante.