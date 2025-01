“Tras las victorias hemos ganado ilusión pero nada de euforia”

Moncho Fernández (Santiago de Compostela, 1969) ha logrado darle la vuelta al Bàsquet Girona con tres victorias consecutivas que han sacado al equipo de Marc Gasol del descenso. El entrenador gallego cree que todavía hay mucho trabajo por delante, aunque reconoce que esos triunfos han dado un buen impulso al equipo

¿Moncho, has analizado ya lo ocurrido en las tres últimas jornadas?

En un calendario tan comprimido, no te deja mucho tiempo más que a pensar en el siguiente entrenamiento y el siguiente partido. Este mes ha sido de una intensidad máxima, con tres partidos fuera de casa, con las fiestas de por medio…

¿A tu juicio, donde radica el cambio que ha efectuado el equipo?

La verdad es que hemos seguido la misma fórmula desde el principio y de repente, las cosas salen bien, coges más confianza y si sigues ganando, y tienes el apoyo de la gente y el equipo parece creer cada vez más.

La implicación del nuevo técnico con el equipo gerundense ha sido total / BASQUET GIRONA

¿Crees que el equipo puede entrar en un estado de euforia?

Hay que abstraerte y centrarse en lo inmediato, no mirando el calendario, solo centrarse en el siguiente partido, poner el foco en la tarea que tenemos y aislarse de todo el ruido para seguir trabajando como al principio.

Victorias inesperadas

Supongo que mirando el calendario cuando estabais con dos victorias, ganar al Barça y Baskonia no parecía lo más razonable….

Si el deporte fuera razonable ya no me gustaría tanto. La verdad es que nunca me hago ese planteamiento. Si me preguntas cuales son los próximos rivales, sí que los sé pero no miro más lejos. Al final es cierto que la Liga Endesa tiene calidad y aptitud para batir a cualquier rival y ese concepto de dar la sorpresa, se ve todas las semanas.

Moncho Fernández, dando instrucciones en un entrenamiento / BASQUET GIRONA

¿Has dado nueva fe al equipo?

Me gustaría que fuera así, pero me he encontrado un club totalmente dispuesto a buscar soluciones y así es una tarea más fácil para el entrenador con tanto apoyo y ganas de ayudarte. Con solo el entrenador, no se puede hacer.

¿Crees que se puede mantener esta línea de victorias en los próximos encuentros?

Mi foco está en el entrenamiento de mañana, y hacerlo lo mejor posible. Solo tienes que mirar la clasificación, en una situación que nos ha creado más ilusión pero no euforia. Dentro del vestuario tenemos de todo menos euforia.

"Me sentí querido"

¿Cuándo llegaste, qué te convenció para fichar por el Bàsquet Girona?

Que me querían, y yo sé de lo que piensan que cuando te quiere, hay que abrir los brazos. En Girona me recuerda a mi ex club, con la gente del equipo, son una pasión una devoción. No he he llevado sorpresas., La gente estaba con muchas ganas de darle la vuelta y eso era básico.

¿Cómo se siente un gallego como tú en Girona? No te ha costado adaptarte parece…

No hay diferencias tan grandes, Girona es una ciudad preciosa, me llama la atención eso que se llama sol al que estaba poco acostumbrado (ríe), pero toda la gente se ha abierto y además es una ciudad que conocía de haberla disfrutado en vacaciones.

Moncho saluda a Marc Gasol, a su llegada al club, hace unas semanas / BASQUET GIRONA

¿Cómo fue el contacto con Marc?

Pues una relación de una gente que trabaja en el mismo sitio y con los mismos objetivos. Una relación muy normal.

En busca de la mezcla perfecta

Tienes el apodo del alquimista, será por esa habilidad para encontrar la mezcla perfecta con los jugadores que tienes en Girona, no?

Viene de un compañero periodista cuando estaba en LEB. Ya hace mucho tiempo de eso, aunque como dices, encontrar la mezcla perfecta en un equipo siempre funciona.

¿Lo mejor es que todavía tienes media vuelta por delante, no?

Queda mucho, tenemos mucho recorrido. Veremos si mejoramos la plantilla, con todos los equipos abiertos a realizar cambios y Bàsquet Girona no es una excepción pero yo estoy centrado en los jugadores que tengo y la dirección deportiva hará su trabajo.