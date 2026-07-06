Haaland capitanea a Noruega para los cuartos del Mundial / SPORT.es

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Haaland capitanea a Noruega para los cuartos del Mundial

Noruega firma el pase a cuartosa de final del Mundial tras vencer a Brasil gracias al doblete de Haaland. La estrella noruega no perdonó las oportunidades que tuvo, las cuales fueron imposibles de parar para el arquero brasileño. Dura derrota para Brasil, la 'canarinha' era una de las favoritas para llegar lejos pero finalmente han sido tumbados de nuevo por un equipo europeo. Más información