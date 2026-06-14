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Marruecos descubre una joya: Bouaddi deslumbra al mundo ante Brasil

Marruecos descubre una joya: Bouaddi deslumbra al mundo ante Brasil

Marc Marín

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Marruecos descubre una joya: Bouaddi deslumbra al mundo ante Brasil

Marc Marín

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Con apenas 18 años, Ayyoub Bouaddi firmó una actuación memorable en el empate de Marruecos ante Brasil. El centrocampista del Lille dominó el centro del campo con personalidad, inteligencia y calidad, imponiéndose a nombres como Casemiro y Bruno Guimarães. En una selección repleta de talento, el joven marroquí fue el gran protagonista y dejó claro que está llamado a ser una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Más información

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