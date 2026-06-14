Marc Marín

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Marruecos descubre una joya: Bouaddi deslumbra al mundo ante Brasil

Con apenas 18 años, Ayyoub Bouaddi firmó una actuación memorable en el empate de Marruecos ante Brasil. El centrocampista del Lille dominó el centro del campo con personalidad, inteligencia y calidad, imponiéndose a nombres como Casemiro y Bruno Guimarães. En una selección repleta de talento, el joven marroquí fue el gran protagonista y dejó claro que está llamado a ser una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Más información