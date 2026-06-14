Laura Campuzano

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Jornada de locura en el Mundial: Australia sorprende, Catar salva un empate épico y Brasil tropieza

El Mundial vivió una jornada llena de emociones y resultados inesperados. Catar rescató un histórico empate ante Suiza con un gol en el 95' en un partido marcado por la polémica del VAR. Marruecos fue superior a Brasil, aunque Vinícius Jr. evitó la derrota de la Canarinha con un golazo. Escocia venció por la mínima a Haití y se colocó líder del Grupo C, mientras que Australia protagonizó la gran sorpresa del día al derrotar 2-0 a Turquía. Más información