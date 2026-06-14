¡Polémica con el VAR en el Mundial! Comunicado de la FIFA ante la omisión de repeticiones en el Catar-Suiza

Cinco partidos tardó en llegar la primera gran decisión arbitral polémica. Sucedió durante el Catar-Suiza, partido que los de Julen Lopetegui lograron empatar en el último minuto del tiempo añadido en una auténtica proeza que parecía imposible tras el tanto inicial de Suiza. Y fue precisamente ese 0-1 el que dejó en muy mal lugar a la FIFA.

Presume el máximo organismo del fútbol de disponer de una tecnología muy avanzada, e incluso se permitió el lujo de introducir una gran cantidad de novedosas reglas para hacer el fútbol más justo. Pero toda credibilidad quedó en duda con el gol de Suiza.

Fue en el minuto 15 del encuentro ante Catar. El colegiado del partido, el hondureño Héctor Martínez, señaló penalti para los europeos, transformado posteriormente por Breel Embolo. Sin embargo, la repetición de la jugada que originó la pena máxima dejó dudas sobre dos posibles fueras de juego que hubiesen invalidado la acción.

Dos posibles fueras de juego

La retransmisión televisiva avisó de que la jugada sí había sido chequeada por el VAR, manteniendo la decisión del árbitro principal de señalar penalti. Pero en ningún caso la FIFA ofreció las imágenes de la Sala VAR -algo obligatorio al chequearse la jugada- que confirmaran que Remo Freuler no estaba en posición antirreglamentaria antes de recibir la falta.

La polémica, que sacó de quicio a Julen Lopetegui en el banquillo catarí, rápidamente se hizo viral en redes sociales, lo que obligó a la FIFA a emitir el primer comunicado polémico del Mundial por una decisión arbitral. En el texto, la entidad organizadora mostró -tres horas después de finalizar el encuentro- las imágenes del no fuera de juego de Suiza.

Según la FIFA, no había fuera de juego en la acción del penalti de Suiza ante Catar / FIFA

El comunicado de la FIFA: "un breve fallo técnico"

"Durante el partido entre Catar y Suiza disputado en la Bahía de San Francisco, un breve fallo técnico impidió que se generara la animación gráfica de fuera de juego antes de que se pitara el penalti a favor de Suiza en el minuto 14. El problema se resolvió rápidamente", comenzó justificándose la FIFA.

La entidad organizadora del Mundial aseguró que el no fuera de juego era claro y mostró las imágenes: "El flujo de trabajo del VAR no se vio afectado por este problema y siguió el procedimiento habitual para revisar la decisión sobre el terreno de juego".

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"Las líneas utilizadas por el VAR para comprobar la posición de los jugadores implicados no mostraban que el jugador atacante se encontrara en posición de fuera de juego en ninguna de las dos situaciones inmediatamente anteriores a la decisión del penalti", concluía el comunicado.