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Wesley abandonó el amistoso ante Egipto con dolores en la ingle

Wesley abandonó el amistoso ante Egipto con dolores en la ingle

Wesley abandonó el amistoso ante Egipto con dolores en la ingle / out of context brasileirão @midiafutbr

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Wesley abandonó el amistoso ante Egipto con dolores en la ingle

out of context brasileirão @midiafutbr

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Wesley, lateral derecho, abandonó el amistoso ante Egipto con dolores en la ingle. El jugador tuvo que ser sustituido en el minuto 17 por Danilo después de notar molestias musculares durante el encuentro celebrado en Cleveland. Brasil terminó ganando el partido por 2-1, pero el resultado, que ya de primeras tenía poca importancia, quedó completamente en segundo plano ante la incertidumbre que provoca la posible lesión del defensa de la Roma. Más información

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