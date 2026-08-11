El Barça de balonmano ya está en Andorra / FC BARCELONA

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El Barça de balonmano ya está en Andorra: llegada a Engolasters para iniciar el ‘stage’

El Barça de balonmano ya se encuentra en Andorra para realizar su tradicional concentración de pretemporada en Encamp. En estas imágenes vemos la llegada de la expedición azulgrana al lago de Engolasters, uno de los primeros momentos del ‘stage’ que el equipo de Carlos Ortega realizará hasta el jueves 13 de agosto. La plantilla del primer equipo está acompañada por seis jugadores del Barça Atlètic: Guillem Martínez, Anselmo Collado, Hanes Nilsson, Guido Bayo, Manuel Ortega y Marc Navarro, que tendrán la oportunidad de trabajar junto al primer equipo durante la concentración.