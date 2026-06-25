Joan Garcia i Gerard Martín apoyan el programa de la Fundació Barça de terapia asistida con perros para pacientes infantiles / FC BARCELONA

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Joan Garcia i Gerard Martín apoyan el programa de la Fundació Barça de terapia asistida con perros para pacientes infantiles

La Fundación Barça impulsa sesiones de intervención asistida con perros que mejoran el estado de ánimo de niños con enfermedades graves en el Hospital Sant Joan de Déu y de pacientes de la unidad de salud mental en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. La Fundación Barça continúa reforzando su compromiso con el bienestar emocional y la salud de los niños y adolescentes a través del apoyo a programas de intervenciones asistidas con animales, una iniciativa que ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes infantiles hospitalizados.

Este compromiso se ha hecho visible en un encuentro celebrado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde los jugadores del primer equipo del FC Barcelona Joan Garcia y Gerard Martín compartieron una jornada especial con perros y las profesionales que realizan esta terapia asistida, en un espacio pensado para poner en valor el impacto positivo de este tipo de intervenciones.