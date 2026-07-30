La confesión de Gerard Martín sobre Flick: "Fue el primero en llamarme 'Maldini'"

Un año después de aquella gira de pretemporada por Corea del Sur que cambió su carrera, Gerard Martín recordó el origen de uno de los apodos que le ha acompañado desde entonces. El central azulgrana, concentrado estos días con el Barça en el stage de pretemporada de Birmingham, concedió una entrevista a 'El Larguero' (SER), donde desveló que fue Hansi Flick el primero en llamarle 'Gerard Maldini'.

"Empezó en la pretemporada en Corea. Jugué el primer partido de central, que me probó el míster ahí. Lo hice bien y el míster, de coña, me lo dijo. Luego alguien lo sacó por Internet y ya se quedó un poco ahí. Pero el míster fue el primero", explicó entre risas.

Aquella decisión de Flick sorprendió en su momento. El técnico alemán alineó a Gerard como central zurdo en el primer amistoso de la gira y dejó sin minutos a Iñigo Martínez. Con el paso de las semanas se entendió el motivo: el futuro del veterano central ya apuntaba lejos del Barça y Flick quería comprobar si Gerard podía asumir ese rol. La apuesta salió mejor de lo esperado. Aunque comenzó la temporada como una alternativa en la rotación, terminó consolidándose como titular junto a Pau Cubarsí en el eje de la defensa del Barça campeón de Liga.

El canterano reconoció, además, que la confianza de Flick ha sido decisiva en su crecimiento. "Tanto mis compañeros como el entrenador y el club me transmiten mucha confianza. Tenemos muy buenos centrales", aseguró. Sobre su relación con el alemán fue todavía más explícito: "Desde que decidió que me quedara en el primer equipo, hace dos temporadas, aunque no tuviera muchas oportunidades, siempre noté su confianza. Eso me ayudó a crecer y a ser el futbolista que soy hoy. Ahora sigue siendo igual. Me dice todo lo que piensa de mí y de lo que puedo llegar a hacer".

Cubarsí y Gerard Martín, en una imagen la pasada temporada / EFE

Gerard Martín también confesó que ya se considera definitivamente un central, después de haberse consolidado en esa posición durante la última temporada. "Al principio tenía la mente entre las dos posiciones porque iba cambiando, pero ahora ya la tengo puesta ahí, de central. Creo que hice un muy buen año, aunque siempre puedo mejorar", afirmó.

La Champions y el mercado

El central también reconoció que en el vestuario existe una motivación especial por volver a conquistar la Champions. "Evidentemente, hay unas ganas especiales de la Champions, y más con el sabor de boca que nos han dejado los dos últimos años. También sabemos que no tenemos que perder el foco de lo que llevamos, tenemos que seguir esa línea", aseguró. Y que le encantaría poder dar el salto a la selección absoluta. "Lo tengo como objetivo, claro. Seguir creciendo en el club significaría también seguir dando más pasos para poder ir a la selección", señaló.

Además, el azulgrana reveló que su pareja consiguió contactar con el hijo de Paolo Maldini para regalarle una camiseta firmada por el legendario exfutbolista italiano por su cumpleaños. "Mi novia consiguió contactar con el hijo, le explicaron la historia y al final conseguí tener una camiseta suya que guardo en casa", explicó. Sobre la comparación con uno de los mejores defensas de la historia, bromeó: "No me puedo quejar".

Durante la entrevista, Gerard también fue preguntado por el mercado de fichajes. Sobre el posible interés del Barça en Julián Álvarez reconoció que es "un jugador que me gusta", aunque dejó la decisión en manos del club. "Hemos fichado a dos grandes jugadores. Julián es un jugador que me gusta, pero el club decidirá a quién quiere incorporar en esa posición. El que traiga seguro que es bueno", afirmó. Además, volvió a elogiar a Ferran Torres: "Es un gran jugador y estas temporadas con nosotros lo ha demostrado. Cuando ha sido titular y cuando ha salido del banquillo, ha rendido muy bien. Es un jugador que nos aporta mucho".