Bombazo en Wimbledon: ¡Las hermanas Williams jugarán juntas!

Era un secreto a voces y una de las noticias más esperadas por los aficionados al tenis. Wimbledon confirmó este martes que Serena y Venus Williams volverán a competir juntas en el cuadro de dobles femenino, reuniendo de nuevo a una de las parejas más legendarias de la historia de este deporte.

La noticia despeja una de las grandes incógnitas que rodeaban la participación de Serena en el torneo londinense después de su reciente regreso a la competición. La estadounidense, de 44 años, volvió a disputar un partido oficial en el torneo de Queen's, donde formó pareja con la canadiense Victoria Mboko y logró una victoria en su debut. Sin embargo, una lesión de la joven canadiense impidió que la aventura continuara más allá de la primera ronda.

Antes de aterrizar en el All England Club, Serena continuará su preparación esta semana en el torneo de Berlín, donde competirá junto a la checa Karolina Muchova para seguir acumulando minutos sobre hierba.

El gran atractivo llegará después en Wimbledon, donde volverá a compartir pista con su hermana Venus, recuperando una asociación que marcó una época y que dominó durante años el circuito femenino.

Las hermanas Williams conquistaron juntas seis títulos de dobles en Wimbledon, el primero de ellos en 2002 y el último en 2016. Una cifra que las sitúa como una de las parejas más exitosas de la historia del torneo, igualadas con las míticas Suzanne Lenglen y Elizabeth Ryan.

Su regreso adquiere además un componente especialmente emotivo porque se produce exactamente una década después de su último título conjunto sobre la hierba londinense.

Serena Williams en Queen's / EFE

La historia de las Williams en Wimbledon va mucho más allá del dobles. Ambas figuran entre las grandes leyendas del torneo también en la modalidad individual. Serena conquistó siete títulos, mientras que Venus levantó el trofeo en cinco ocasiones, formando parte de la selecta lista de jugadoras que han dejado una huella imborrable en el All England Club.

Ahora, años después de haber dominado el tenis mundial, las dos hermanas volverán a caminar juntas por la hierba más famosa del mundo. Un regreso cargado de nostalgia que promete convertirse en uno de los grandes atractivos de esta edición de Wimbledon.

LOS OTROS NOMBRES

Más allá de las hermanas Williams, los otros nombres destacados en la lista de invitaciones al torneo son los de Grigor Dimitrov, que volverá al lugar donde sufrió la tan cruel lesión cuando tenía el partido de octavos de final de año pasado ante Sinner casi ganado, Stan Wawrinka, que se despedirá de la hierba londinense, o Maja Chwalinska, flamante finalista en Roland Garros.

Dimitrov y Sinner en el partido de Wimbledon / EFE

Además de ellos, también recibieron en el masculino los británicos Jacob Fearnley, Arthur Fery, Jack Pinnington Jones y Toby Samuel y en el femenino Harriet Dart, Alicia Dudeney, Hannah Klugman, Mika Stojsavljevic, Katie Swan, Mimi Xu.

"Las invitaciones especiales se suelen ofrecer en función del rendimiento anterior en Wimbledon o para aumentar el interés británico", declaró el torneo.