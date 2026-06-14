Bombazo a la vista: ¡Carlos Alcaraz y Serena Williams harían pareja en el US Open!

El regreso de Serena Williams a las pistas de tenis, incluyendo Wimbledon en la ecuación, abre la puerta a posibles espectáculos durante el año. Uno de ellos es el formato innovador del US Open, el dobles mixto, que podría reunir a la norteamericana con uno de los jugadores más mediáticos de la actualidad en el circuito masculino: el español Carlos Alcaraz.

La mayor de las Williams decidió volver a jugar profesionalmente, del mismo modo que hizo Venus. Ambas harán pareja en el torneo de Wimbledon, uno de los momentos del año sin lugar a dudas. Pero la cosa no queda ahí, y es que una vez acabe la gira de hierba, volverán los partidos en pista dura y la celebración del último Grand Slam del año, como es el de Nueva York.

Serena Williams en Queen's / EFE

Es ahí donde se espera que Serena y Carlos hagan pareja en el dobles mixto. No sería la primera participación del español en este formato que tuvo tanto éxito el año pasado, y que se celebró antes de dar inicio el cuadro final. Sara Errani y Andrea Vavassori fueron los ganadores de la pasada edición, en la que pudimos disfrutar del dúo formado por Emma Raducanu y Carlos Alcaraz.

"En realidad soy una gran fan de Alcaraz, así que cada vez que gana me pongo en contacto para decirle 'gran trabajo, estaba animándote", comentó Serena Williams cuando fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias. La estadounidense ha comentado en varias ocasiones que es una gran seguidora del tenista murciano y que admira su manera de jugar al tenis.

Emma Raducanu y Carlos Alcaraz en el partido de dobles mixtos / X

Una admiración mutua, recíproca, ya que el propio Alcaraz también se deshizo en elogios de Serena hace unos meses. "Para mí, Serena es la mejor de la historia, por todo lo que ha hecho por el tenis. Además, viene de una familia y vida muy humildes. Es admirable". También se está trabajando para que Jannik Sinner forme pareja con Venus Williams, en el que sería el último torneo de su carrera.

¿Boicot al dobles mixto?

El único problema que podría existir en esta fantasía tenística, protagonizada por Serena y Carlos, es que el dobles mixto del US Open no se disputara. Una posibilidad nada descabellada. Un grupo de tenistas está metiendo presión al Grand Slam estadounidense para que mejoren las condiciones económicas en el reparto de premios, una subida que se dará en Wimbledon, pero que todavía se considera insuficiente.

Aunque el nombre de Carlos no aparece entre los líderes de este boicot, sí lo hace el de Jannik Sinner. El italiano ya expresó abiertamente su descontento en Roland Garros acerca del porcentaje de las ganancias del torneo que se llevan los tenistas. A día de hoy, todavía no se han anunciado las mejoras económicas que habrá para el último Grand Slam del año.