EEUU advierte: si no hay avances entre Kiev y Moscú, se desentenderá del proceso de paz

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo este viernes que si las negociaciones entre Ucrania y Rusia no avanzan, Estados Unidos debe abandonar sus esfuerzos en este proceso.

Rubio hizo estas declaraciones justo antes de abandonar París donde, junto al enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, ha participado en varias reuniones con aliados europeos y funcionarios ucranianos para buscar una salida a la guerra en Ucrania, informa la CNN. "Si no es posible poner fin a la guerra en Ucrania debemos avanzar", declaró a la prensa. "Necesitamos determinar rápidamente, y me refiero a cuestión de días, si esto es factible".

Según CNN, Rubio declaró que él y Witkoff habían viajado a París para "empezar a hablar sobre líneas generales más específicas de lo que se necesitaría para poner fin a la guerra" y si esta es una guerra que se puede terminar. "Si no es posible, si estamos tan distanciados que esto no va a suceder, creo que el presidente (Donald Trump) probablemente esté en un punto en el que dirá que hemos terminado", subrayó.

"No es nuestra guerra. No la empezamos. Estados Unidos ha estado ayudando a Ucrania durante los últimos tres años y queremos que termine, pero no es nuestra guerra", reiteró. "El presidente (Trump) ha pasado 87 días al más alto nivel de este gobierno esforzándose repetidamente por poner fin a esta guerra. Ahora estamos llegando a un punto en el que debemos decidir y determinar si esto es siquiera posible. Por eso estamos dialogando con ambas partes", explicó Rubio, según la cadena estadounidense.

El pesimismo sobre los resultados de las negociaciones de Rubio contrasta con la visión que Francia tiene sobre el proceso, quien considera que las conversaciones de París mostraron un "alineamiento" de Estados Unidos con los europeos y con las autoridades de Kiev en cuanto a la necesidad de conseguir una paz en Ucrania que sea duradera y de poner la presión sobre Moscú.

"Estamos alineados sobre la voluntad de lograr una paz, sobre la voluntad de construir con los europeos y con los ucranianos" y sobre "la continuación de las entregas importantes de armas", ha señalado el ministro delegado francés para Europa, Benjamin Haddad.

El Kremlin responde

Por su parte, el Kremlin aseguró que ha habido "avances concretos" en las negociaciones con Estados Unidos para un arreglo pacífico en Ucrania, en respuesta a las declaraciones de Rubio. "Nosotros consideramos que se pueden constatar ciertos avances. Ese progreso está relacionado con la moratoria provisional que fue respetada por Rusia de no lanzar ataques contra la infraestructura energética" de Ucrania, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Subrayó que se han alcanzado ciertos acuerdos en las últimas semanas, aunque, "por supuesto aún tenemos muchas discusiones complicadas por delante".

Al mismo tiempo, admitió que la tregua energética de 30 días "venció" después de que Rusia y Ucrania se acusaran constantemente de violaciones. En cuanto a una posible reanudación de los ataques rusos contra las infraestructuras energéticas ucranianas, aseguró que "en estos momentos no existe ninguna otra orden del comandante supremo, el presidente (Vladímir) Putin".

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin. / EFE

En cuanto a las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, de que espera que Moscú les proporcione "esta semana" una respuesta a la propuesta sobre un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, Peskov se mostró cauto. "El asunto del arreglo ucraniano es complejo. La parte rusa está a favor del arreglo de este conflicto, la defensa de sus propios intereses y está abierta al diálogo", dijo.

Peskov también valoró la reunión trilateral celebrada la víspera en París con participación de representantes estadounidenses, europeos y ucranianos. "Últimamente, no hemos escuchado ningún llamamiento de Europa en favor de la paz. Al contrario, ha habido llamamientos hacia una mayor militarización de la propia Europa y Ucrania. Lo que hemos escuchado últimamente de los europeos difícilmente puede contribuir a la búsqueda de vías de arreglo", comentó.

Durante la conversación telefónica mantenida la víspera por Rubio con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, éste aseguró que Moscú está dispuesto a continuar el trabajo con Washington para eliminar las causas originales del conflicto ucraniano.