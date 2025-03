Tragedia en el fútbol: muere Guo Jiaxuan, que sufrió una lesión cerebral jugando en España

Luto en el fútbol. Guo Jiaxuan, defensa de 18 años del Beijing Guoa, falleció este miércoles en Pekín como consecuencia de una lesión cerebral que sufrió mientras entrenaba en España el pasado 6 de febrero. El juvenil, internacional en categorías inferiores con China y que llegó a ejercitarse con el Bayern de Múnich en 2023, sufrió un rodillazo involuntario en la cabeza durante un partido de entrenamiento ante el RC Alcobendas que le provocó muerte cerebral.

Guo se encontraba en España preparándose con la selección de Pekín para un campeonato a nivel nacional en China, tal y como informa el rotativo local Jiemian. Y, durante un partido amistoso contra el RC Alcobendas, quedó inconsciente tras un choque con un rival. Según la Asociación de Fútbol de Pekín, los servicios médicos de ambos equipos acudieron rápidamente a asistirlo sobre el terreno de juego.

Posteriormente, fue evacuado en helicóptero a un centro hospitalario, donde recibió atención de emergencia durante cuatro horas antes de ser declarado en estado de muerte cerebral a causa de una hemorragia intracraneal. Desde China se avisó de que al joven no se le garantizaba el tratamiento tras el diagnóstico hipoxia cerebral ni una indemnización para su repatriación a su país natal. Su padre no estaba dispuesto a que le practicaran una autopsia a su hijo y quería llevarlo a China para continuar con el tratamiento.

Captura de pantalla de la publicación del hermano de Guo Jiaxuan en la red social china Xiaohongshu / X

La familia del joven gestionó su regreso a China con apoyo de diversas organizaciones. El 13 de febrero, Guo fue trasladado en un vuelo sanitario y, al día siguiente, ingresó en el Hospital Tiantan de Pekín, según el citado medio.

En el hospital pequinés, los médicos mantuvieron sus constantes vitales. Sin embargo, en la tarde local de este miércoles, la familia recibió un aviso del hospital sobre la inestabilidad del estado de Guo y, posteriormente, la confirmación de su fallecimiento tras más de un mes en muerte cerebral.

"Su estado es de muerte cerebral. Tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Guo sufrió una hemorragia subaracnoidea después de chocar con otro jugador durante un partido de entrenamiento... El médico nos dice que hay muy pocas esperanzas de que sobreviva, que está clínicamente muerto como resultado de una falta de oxígeno en el cerebro, y que le van a quitar los tubos", publicó su hermano en la red social china Xiaohongshu.

Guo nació el 20 de marzo de 2006 y comenzó su formación en la cantera del Beijing Guoan a los 13 años. Participó en campeonatos nacionales juveniles y en la Superliga china sub-19. También fue convocado para las selecciones juveniles de China y, en 2023, formó parte de un equipo internacional de jóvenes talentos promovido por el Bayern de Múnich.