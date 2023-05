Renato Gaúcho asegura que Klopp y Guardiola lo tendrían difícil en Brasil

El entrenador de Grêmio explicó en una entrevista las dificultades que tendrían Pep y Jürgen si deciden ir a entrenar a Brasil Lo tendrían complicado en brasil sin "1.000 millones de euros" para armar un proyecto y con "presión" pese a ganar

El entrenador de Grêmio y del exazulgrana Luis Suárez, Renato Gaúcho, ha concedido una entrevista donde envía un 'recado' a los entrenadores en la Premier League inglesa, Pep Guardiola y Jürgen Klopp, de Manchester City y Liverpool respectivamente, de quines dice que lo tendrían complicado en brasil sin "1.000 millones de euros" para armar un proyecto y con "presión" pese a ganar.

Renato explicó en una entrevista concedida al medio brasileño Ao Estadao que tanto Pep Guardiola como Jürgen Klopp lo tendrían complicado a la hora de adaptarse si algún día deciden cambiar de aires y empezar una nueva aventura en Brasil, donde según Renato lo tendrían más difícil sin un amplio presupuesto para formar un equipo competitivo.

"Guardiola y Klopp están muy bien, pero hay que tener en cuenta una cosa: es muy fácil para ti coger y montar un grupo con 1.000 millones de euros", expresó el técnico de Grêmio. A lo que añadió que la presión juega un papel muy importante, ya que pese a ganar, sigues viviendo día a día con ella: "Aquí, hasta ganando tienes presión. Yo mismo por ejemplo. En Flamengo empezamos ganando de forma holgada y luego seguimos ganando pero con resultados más ajustados. Aún así, la gente no lo aceptaba", finalizó Gaúcho.

Las polémicas declaraciones de Renato

Renato Gaúcho siempre ha sido conocido por sus polémicas declaraciones y por no tener pelos en la lengua y también es conocido en Brasil por su anécdotas. Entre ellas destacan una conversación que asegura que mantuvo con Pelé en la que compara su número de goles con las mujeres que ha estado y también unas declaraciones en las que se compara con Cristiano Ronaldo."Por cada gol tuyo, una mujer de las mías, aunque usted paró a los mil y pocos y yo aún sigo", explicó Renato Gaúcho, que comparó la capacidad goleadora de 'O Rey' con su vida sexual. El entrenador del Grêmio aseguró haber ‘tenido sexo con más de 5.000 mujeres’.Por otro lado, Gaúcho se considera que fue mejor jugador que el astro luso, ex del Manchester United, Real Madrid, Jueventus, etc.

"Yo fui mejor jugador que él. Es un gran futbolista, pero no es tan versátil como era yo. Es muy fuerte, pero no tiene mucha técnica" y añadió que "me gustaría imaginarme yo con los compañeros y la estructura que tiene él. Y que viniera a jugar la Libertadores, con varios meses sin cobrar como he estado yo".