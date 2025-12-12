Pau Víctor vuelve a sonreír

Después de dos temporadas en el FC Barcelona, la primera con el filial y la segunda ya como miembro de pleno derecho del primer equipo, Pau Víctor dejó la disciplina azulgrana el pasado verano en busca de más oportunidades para demostrar todo su talento. Muchos clubes preguntaron por el delantero catalán, pero finalmente fue el SC Braga quien se llevó al goleador.

En su última temporada como culé disputó 379 minutos repartidos en 29 partidos, con unas cifras de dos tantos y una asistencia. Necesitaba más oportunidades. "El año fue increíble para todo el mundo, lo disfruté mucho, pero a nivel ambicioso quería jugar. Me pesaba mucho estar en el Barça, pero creo que la decisión fue la correcta: necesitaba jugar y crecer y después de hablar con el míster y mi entorno, la idea era esta", confesó.

Pau Víctor, flamante fichaje del Braga / @SCBragaOficial

En el Braga fue recibido con los brazos abiertos, puesto que habían incorporado a todo un 'killer' por 12 millones fijos más tres en variables. Y para Pau se abría una vía ideal para reivindicar su nivel en una liga acostumbrada a potenciar y revalorizar a sus futbolistas, además de poder continuar jugando en competición europea.

Pese al cambio de club, de liga, de país o de estilo futbolístico, Pau Víctor, como los buenos futbolistas, se adaptó con rapidez a su nuevo contexto. Ocupando la posición de '9' referencia, aunque también puede adaptarse a otras posiciones del frente de ataque, se ganó rápidamente un sitio en el once inicial del conjunto portugués.

Pau Víctor del Braga celebra su gol ante el Tondela / @SCBragaOficial

De hecho, el delantero de Sant Cugat del Vallés se estrenó en su segundo partido, el primero como titular, con la camiseta del Braga. En sus primeros siete partidos con el equipo luso, Pau Víctor fue capaz de ver portería en hasta tres ocasiones. Pero, más allá de las cifras, evidenció estar preparado para competir y rendir al máximo nivel.

Y sigue haciendo de las suyas. Pese a haber atravesado alguna racha sin marcar, seguramente más larga de lo que él habría deseado, Pau Víctor vuelve a sonreír. El ex azulgrana encadena dos partidos consecutivos viendo portería, y así siendo totalmente decisivo en las victorias de los suyos contra el Famalicao, en la liga portuguesa, y frente al Niza en la Europa League.

Pau Víctor saluda a Gerard López en el Catalunya-Palestina / Valentí Enrich

Este jueves se convirtió en el protagonista de un encuentro muy parejo en cuanto a oportunidades. El delantero catalán abrió el marcador al minuto 28, rematando con precisión y a ras de suelo desde el punto de penalti tras una rápida transición del Braga. Con este tanto, ya suma seis goles en la temporada y se estrena en la fase de grupos de la Europa League, después de haber anotado dos durante la fase previa.

Pau Víctor se encuentra en un buen momento tras ser decisivo en los últimos dos encuentros haciendo lo que mejor se le da: marcar. Tras una etapa de crecimiento y aprendizaje en el FC Barcelona, el 'killer' vuelve a carburar en el SC Braga. Ya son seis goles, y bien seguro que serán muchos más en el futuro.