Pau Víctor se sincera tras su salida del Barça

Pau Víctor fue uno de los primeros jugadores que el FC Barcelona que abandonó el club culer en el vigente mercado de fichajes. El delantero no dispuso de muchos minutos la temporada pasada, puesto que la competencia en la delantera blaugrana era muy feroz. Por ello, aceptó la oferta del Braga, a cambio de que el Barça recibiese 12 millones de euros más otros tres en variables, aunque el 30% de los derechos pertenecían al Girona.

"El año fue increíble para todo el mundo, lo disfruté mucho, pero a nivel ambicioso quería jugar. Me pesaba mucho estar en el Barça, pero creo que la decisión fue la correcta: necesitaba jugar y crecer y después de hablar con el míster y mi entorno, la idea era esta", confesaba Pau Víctor en una entrevista concedida a 'Jijantes'.

Como en anteriores ocasiones ya había comentado el delantero, volvió a deshacerse en elogios hacia Hansi Flick. "No es fácil gestionar el equipo con tantos partidos porque te centras con los 11, 12 o 13 que juegan porque no tienes tiempo para darles ese espacio, pero Hansi estaba muy pendiente de nosotros. No tengo ninguna queja, de hecho, cuando me fui le envié un mensaje agradeciéndole todo lo del año pasado. Era como un padre para nosotros, me dijo que estaría atento al Braga", argumentó en la citada entrevista.

Preguntado por si podía quedarse con un momento de la temporada, Pau Víctor escogió dos de ellos durante su primer año con el primer equipo del Barça: "Cuando ganamos la Copa del Rey porque ganamos y pude jugar y a los dos minutos marcó Jules, fue increíble; y el otro fue la pretemporada porque es cuando dije que podía jugar aquí, y hasta ese momento no lo pensaba".

Hasta el momento, ha disputado seis encuentros en las filas del conjunto portugués en los que ya ha anotado dos goles: en la primera jornada de la Liga contra el Tondela y frente al Lincoln en la ida de la fase de clasificación de la Europa League.