Oficial: Domenico Tedesco, nuevo entrenador del Fenerbahçe

El Fenerbahçe anunció la incorporación de Domenico Tedesco, escogido para sustituir a José Mourinho en el banquillo, destituido a finales de agosto. El exseleccionador de Bélgica firma un contrato por dos temporadas.

"El técnico, que ha firmado un contrato de dos años, contará con la ayuda de Gökhan Gönül, uno de nuestros antiguos capitanes, que ha vestido la camiseta del club durante muchos años", detalló el club turco en su comunicado. El entrenador de 39 años, nacido en el sur de Italia, pero con una carrera casi íntegramente desarrollada en Alemania, se convierte en el décimo entrenador de la entidad en los últimos cinco años.

El pasado domingo, el presidente del Fenerbahçe, Ali Koç, avanzó que el club buscaba un nuevo técnico "en la escuela alemana", pues la afición "ya no quiere saber nada de nombres portugueses", en referencia a tres de los últimos cinco entrenadores: Vitor Pereira, Jorge Jesús y José Mourinho.

Tedesco inició su andadura en los banquillos en las categorías inferiores del Stuttgart, pasando por Erzgebirge Aue, Schalke y RB Leipzig, además de entrenar dos temporadas al Spartak Moscú y estar otros dos años al frente de la selección de Bélgica.