Neymar recuerda la eliminación de Brasil en Qatar: "Vi mi funeral"

A menos de dos meses de que comience el Mundial de 2026, los fantasmas de Qatar 2022 aún despiertan por la noche a Neymar en lo que fue una escena de terror tras la eliminación de Brasil en cuartos de final ante Croacia.

Tres minutos separaban a Brasil de avanzar a las semifinales, pero la fiesta rápido se convirtió en pesadilla. Bruno Petkovic anotó el empate croata (1-1), forzando la tanda de penales (4-2) en la que eliminarían a la "canarinha" sin que Neymar alcanzara a cobrar el quinto penal de la tanda.

"Sentí que me había muerto. Fuimos al hotel después del partido. Parecía que el mundo se había acabado. Todo mundo pasaba a tu lado medio serio, haciendo cara como diciendo, 'qué mierda'. Te juro, lo vi como si fuera mi funeral", recordó Neymar en una plática con sus compañeros del Santos.

"Estaba sentado (en el hotel) y la familia seguía llegando. Todos tenían los ojos rojos, venían a saludarme, pero nadie decía nada. Estaba sentado y sentía como si estuviera dentro del ataúd, todos mirándome como diciendo: 'Vivió bien' o 'era buen tipo'. La estaba pasando mal", comparte en el video publicado en su canal de YouTube.

Ansias de volver

Aunque ha manifestado su deseo de jugar un cuarto Mundial, Neymar no estuvo presente en la más reciente convocatoria de Carlo Ancelotti y no ha jugado con la "canarinha" desde que sufrió una rotura del ligamento cruzado en octubre de 2023.

En lo que va del Brasileirao, ha disputado cinco de los once partidos del Santos, en los que ha sido clave para que su equipo gane tres de esos encuentros, incluyendo el más reciente, ante Atlético Mineiro.

Los 24 años desde el título en Corea y Japón 2002 es el periodo más grande (y contando) que ha tenido que esperar Brasil entre títulos desde que consiguió su primera Copa del Mundo en Suecia 1958.

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Con sus actuaciones en el Brasileirao buscará ganarse un lugar en la convocatoria final de Brasil, que comenzará su participación mundialista ante Marruecos el 14 de junio, seguido de duelos ante Haití y Escocia.