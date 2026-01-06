El Como ya se asoma a la Champions

El Como 1907 del español Cesc Fàbregas doblegó este martes con contundencia al recién ascendido Pisa (0-3) y con su novena victoria de la temporada se asoma a los puestos de Liga de Campeones cuando tiene un partido menos disputado.

El Como es una realidad en Italia. El equipo que revolucionó el 'calcio' la pasada campaña ha ganado solvencia atrás con el fichaje de Jacobo Ramón y es uno muy complicado de ganar. Arriba, con la calidad de Nico Paz, genera muchas ocasiones que le permiten estar siempre cerca de la victoria.

No necesitó esta vez Fàbregas del gol de Nico Paz. Se bastó del de otro argentino, Máximo Perrone, centrocampista que en el minuto 68 se inventó un zapatazo desde la frontal del área que encaminó una victoria clave, la tercera consecutiva.

Desbloqueó ese tanto al Como, dominador en todo momento pero incapaz de materializar esa superioridad hasta ese minuto. Apenas 8 después, Jesús Rodríguez cabalgó con el balón por la banda izquierda y dejó una asistencia para Anastasios Douvikas, que acompañó la jugada con fe hasta el final y cruzó su disparo para sentenciar el duelo en ese tramo letal de los 'lariani'.

Portería a cero por tercer partido consecutivo gracias al desempeño de Jean Butez bajo palos, protagonista cuando el Pisa intentó resurgir desde los once metros con un penalti polémico que el VAR revisó antes de confirmar la decisión del colegiado, protestado por los jugadores del Como debido a la ligereza del contacto.

El meta francés se hizo grande ante Nzola y mantuvo el 0-2, que pasó al 0-3 final en el minuto 96 gracias al segundo penalti de la tarde, esta vez convertido por Douvikas, que firmó su doblete y su sexto gol, afianzándose aún más en la titularidad ante la ausencia de Álvaro Morata.

El Como 1907 es ya cuarto a falta de que se disputen el resto de partidos de la jornada, pero tiene que recuperar el partido ante el Milan que no se disputó en diciembre debido a que los 'rossoneri' volaron a Riad para competir en la Supercopa italiana.

El Pisa, por su parte, se queda colista con 12 puntos, empatado con Fiorentina y Hellas Verona, con solo una victoria, nueve empates y nueve derrotas, lo que coloca a Alberto Gilardino, su técnico, campeón del Mundial 2006 con Italia, en riesgo de destitución.