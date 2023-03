Laura Madrueño sufre un problema de salud durante Supervivientes

La presentadora que se encuentra en Honduras afirmaba haber sufrido un golpe de calor "En la última conexión casi me caigo en directo, porque se me ha nublado la vista", afirmaba Madrueño

Como bien sabéis, hace unas semanas ya que comenzó la nueva edición de Supervivientes, el programa de supervivencia de Telecinco que reune a famosos en una isla con los recursos contados. En este post os vamos a hablar sobre uno de los sucesos que tuvieron lugar durante el último programa y que involucra a Laura Madrueño.

Concretamente, este ocurría tras el juego de localización, cuando Jorge Javier Vázquez conectaba con Laura, donde la presentadora compartió con la audiencia un contratiempo de salud que había tenido. "Vamos con el juego de localización. Pero antes Laura, cuéntalo tú", decía Jorge Javier. "Os lo cuento para poner en valor el esfuerzo titánico que están haciendo nuestros concursantes. En la última conexión casi me caigo en directo, porque se me ha nublado la vista y me ha dado un golpe de calor, así que imaginaros", contaba Madrueño ante un Jorge Javier muy sorprendido.

"Yo estoy hidratada, alimentada y descansada. No os podéis imaginar lo que es estar aquí en estas condiciones de humedad, temperatura...", proseguía la presentadora desde Honduras. "Madre mía Laura, no lo sabía", añadía Jorge Javier Vázquez. "Yo no soy un ejemplo, el ejemplo son ellos, los concursantes", establecía Laura.

El presentador de Supervivientes sacaba el tono humorístico de este duro momento: "A ver si te has puesto nerviosa por lo que te he dicho que me iba a enamorar de ti", decía en tono de humor. "Todo puede ser", se limitaba a decir la madrileña mientras se reía. "Tranquila, eh. Tampoco va a ser de hoy para mañana. Nos podemos dar un poco de tiempo", contestaba Vázquez. "Vale, ya me esperaba que te presentaras aquí mañana mismo", proseguía Madrueño desde Honduras. "Primero me tendré que deshacer de tu marido", exclamaba Jorge.