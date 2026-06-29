Nico Ojeda, nuevo jugador del Barça

El Barça de hockey patines continúa dando forma a su proyecto de futuro y ya tiene cerrada una nueva incorporación para la temporada 2026/27. El conjunto azulgrana ha anunciado la llegada de Nico Ojeda, jugador argentino de 24 años que se incorporará procedente del Pons Lleida y que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2029.

Ojeda llega al Palau tras haber disputado tres temporadas con el conjunto leridano, la última de ellas en calidad de cedido. Durante su etapa en la OK Liga se ha consolidado como uno de los jugadores más determinantes del campeonato, convirtiéndose en una pieza clave gracias a su capacidad ofensiva, su intensidad defensiva y su versatilidad sobre la pista.

Nacido en Mendoza, el argentino inició su formación en el Club Petroleros YPF, antes de pasar por el Médano de Oro de San Juan, una entidad de referencia dentro del hockey patines argentino. Su salto al hockey europeo llegó en la temporada 2020/21 con el Viareggio italiano. Posteriormente defendió los colores del Hockey Vercelli y el Valdagno, experiencias que le permitieron crecer antes de aterrizar en el campeonato español.

Zurdo y con un perfil de jugador total, Ojeda destaca especialmente en el uno contra uno defensivo, la intensidad del juego y su facilidad para encontrar portería. Una de sus grandes virtudes es su rendimiento en las acciones a bola parada, donde se ha convertido en un especialista.

Su última temporada confirma su impacto: fue el máximo goleador de la OK Liga 2025/26 con 26 tantos, además de sumar cinco más entre la WSE Cup y la Lliga Catalana, alcanzando un total de 31 goles.

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El nuevo jugador azulgrana también cuenta con experiencia internacional con la selección argentina, con la que conquistó el campeonato sudamericano sub-20 y logró el subcampeonato mundial sub-19. En 2024 también se proclamó campeón panamericano con San Jorge de Chile. Con su llegada, el Barça incorpora a un jugador joven, pero ya consolidado, que aportará gol, carácter competitivo y nuevas soluciones al equipo de hockey patines.