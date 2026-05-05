Así queda la clasificación general de la Vuelta a España Femenina 2026 tras la etapa 3

Cédrine Kerbaol se ha apuntado la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a España Femenina 2026, con inicio en Padrón y final en A Coruña, mientras que Franziska Koch se mantiene en lo más alto de la clasificación general.

La francesa, del EF Education-Oatly, fue la primera en cruzar la meta después de un oportuno ataque en los metros finales, llevándose la victoria ante Lotte Kopecky y Paula Blasi.

Lo acontecido en la tercera etapa de la Vuelta a España Femenina no ha comportado grandes cambios en la clasificación general. Koch se mantiene en la cabeza, seguida muy de cerca por la belga Lotte Kopecky (+0:02), mientras que la ganadora del día Cédrine Kerbaol asalta la tercera posición del podio (+0:04).

Respecto al papel de las ciclistas españolas, Paula Blasi se mantiene como la mejor situada en la clasificación. La del UAE Team ADQ asciende hasta la octava posición de la general, situándose a 18 segundos de la líder. Mismo tiempo registran las también españolas Mavi García y Usoa Ostolaza, 13ª y 14ª respectivamente.

La clasificación de la Vuelta a España Femenina 2026 tras la etapa 3

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