El mensaje machista del director deportivo de la Juve: "Fichar es como elegir la novia adecuada..."

Cristiano Giuntoli, director deportivo de la Juventus, protagonizó unas polémicas declaraciones en un evento organizado por 'La Gazzetta dello Sport' al ser cuestionado sobre la dificultad de acertar con los fichajes "Es como elegir a la novia adecuada..." comenzó antes de afirmar la obligación de que las mujeres sepan hacer y hagan las labores del hogar

"Fichar es como elegir novia: la metes en casa y luego ves que no cocina, no lava, no plancha...". En una charla organizada por 'La Gazzetta dello Sport' en el Festival dello Sport, el director deportivo de la Juventus comparó de forma desafortunada los fichajes de futbolistas con una novia. Sus declaraciones causaron un malestar que se plasmó en las redes sociales de Italia.

En una amplia entrevista, Giuntoli comparó los fichajes erróneos como una novia a la que metes en casa y no cocina ni plancha. El público presente aplaudió y rio la analogía machista. También lo hizo la presentadora Fabiana Della Valle. La entrevista continuó con normalidad, sin que nadie se percatase de que una opinión así era motivo suficiente para parar el acto e invitarle a abandonar el escenario.

"Prendere un calciatore? Come scegliere la fidanzata giusta" 🙄

Giuntoli e i pericoli degli affari di mercato 🗣 pic.twitter.com/38VV0TFd0n — GOAL Italia (@GoalItalia) 15 de octubre de 2023

"Hubo varios fichajes equivocados. Intentamos que suceda lo menos posible, pero nos equivocamos mucho", empezó diciendo. "Fichas a un futbolista y esperas que sea como una novia. Vas a cenar con ella, pero la metes en casa y ves que no cocina, que no lava, que no plancha...", completó.

Un cargo con responsabilidades

Las declaraciones de Cristiano Giuntoli sorprenden, pero más aún cuando el club turinés no se ha pronunciado. Giuntoli está ejerciendo las funciones de director deportivo en la Juventus tras su marcha del Napoli. Bajo su mandato, el equipo napolitano se consolidó en lo más alto de la Serie A en los años siguientes, conquistando su sexta Copa de Italia en la edición 2019-2020 y, sobre todo, su tercer Scudetto en la temporada 2022-2023. En el presente verano aterrizó en Turín y en tan solo tres meses ya se encuentra en el foco de las críticas.

A continuación, sigue narrando el proceso de contratación de un futbolista, si bien cualquier reflexión interesante que pueda realizar ya ha quedado manchada con esta intolerable comparación. Y prosigue: "Hay muchas dinámicas a las que prestar atención, entender parámetros, el papel que tenemos que asumir, decidir qué jugadores... Se cometen muchos errores, pero a partir de ahí se hacen cosas positivas y eso lo agradezco también".

Por otra parte, Fabiana Della Valle, la entrevistadora, ha publicado en su cuenta de Youtube un repaso de su entrevista con Giuntoli. En ella, habla con preocupación de temas como el problema de las apuestas, que ha afectado de lleno al fútbol italiano en los últimos días.

Sin embargo, no hace ni una sola mención al discurso machista de Giuntoli, como si no se hubiera producido.