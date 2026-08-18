Toni Freixa destapa una vía inesperada para que Julián Álvarez llegue al Barça: "Los derechos tienen límites"

El culebrón de Julián Álvarez sigue sin resolverse y su posible llegada al Barça continúa en el aire. El delantero argentino sigue siendo uno de los grandes objetivos del conjunto azulgrana, aunque la postura del Atlético de Madrid está complicando mucho una operación que se está alargando más de lo esperado.

Toni Freixa ha vuelto a poner sobre la mesa una posibilidad que podría cambiar el escenario: llevar el caso a los tribunales. El exdirectivo azulgrana habló sobre ello en 'El Partidazo de COPE' y explicó por qué considera que la cláusula de 500 millones de euros que tiene Julián puede ser desproporcionada.

El abogado entiende que el Atlético está utilizando esa cláusula para evitar que el delantero pueda marcharse al Barça, más que porque esa cantidad refleje realmente el valor del futbolista: "El Atlético de Madrid lo que está haciendo es encadenarse a una cláusula de 500 millones, cuando todo el mundo sabe que ese no es el valor de este jugador en el mercado, por el único argumento de no querérselo vender al Barça".

Simeone y Julián Álvarez, esta pasada temporada. / Juanjo Martín / EFE

El exdirectivo azulgrana considera que esta situación podría llegar a ser un uso abusivo de un derecho, ya que cree que una cláusula no debería utilizarse para impedir que un futbolista pueda continuar su carrera en otro club si existe una compensación económica justa: "Ese movimiento que hace el Atlético de Madrid, es un ejercicio abusivo de un derecho y los derechos tienen límites".

Su planteamiento pasa por que un juez pueda determinar cuál sería una cantidad razonable para que Julián pudiera salir del Atlético, teniendo en cuenta el valor de mercado del delantero, la inversión que hizo el club rojiblanco y las expectativas que tiene sobre él: "Lo que está haciendo el Atlético de Madrid es impedir a Julián Álvarez que pueda ejercer un derecho a irse a desempeñar su labor profesional en otro club, siempre y cuando al Atlético de Madrid se le indemnice".

El problema es que recurrir a la justicia no resolvería la situación de Julián a corto plazo. Freixa reconoce que los tiempos de un proceso de este tipo pueden jugar en contra del futbolista y que la resolución podría llegar demasiado tarde para solucionar su futuro inmediato: "Si Julián se atreviera a llevar adelante esto, sabrá que no va a tener sentencia, ni muchísimo menos sentencia firme, en este mercado ni probablemente en el siguiente".

El Atlético ya muestra a Julián / Atlético

Mientras tanto, Freixa sí tiene claro que el Barça acabará fichando un delantero centro, independientemente de lo que ocurra finalmente con Julián. Cuando le preguntaron directamente si estaba convencido de que el club incorporaría un '9', respondió tajante: "Sí, seguro".

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Sobre el argentino, reconoció que gusta mucho a Hansi Flick y que le gustaría que pudiera llegar, aunque también dejó claro que el Barça tendrá alternativas: "Ojalá que sea posible, pero como he dicho siempre, si no es posible, pues tendremos a otro".