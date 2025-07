El mundo árabe pesca a un entrenador de La Masia

Iban Tey ya trabaja en el fútbol base del Al-Rayyan Sports Club de Catar. El que ha sido durante cuatro temporadas entrenador en el fútbol-7 del Barça ha decidido emprender una nueva etapa en su carrera de entrenador. Tey ha asumido la dirección del equipo Sub-14 de este club qatarí en el que también trabaja el ex formador de La Masia pau Moral.

El fútbol árabe no solo contrata a grandes futbolistas, a entrenadores de prestigio y a gestores o directivos de nivel. La inversión en estos países se dirige cada vez más al fútbol base y en este sentido los formadores del Barça son una fruta apetecible dado su enorme prestigio internacional.

Del Barça al Al Rayyan

Iban Tey contaba con el beneplácito de los responsables de la cantera del Barça para dirigir este nuevo curso al Sub-11 A, el equipo de más edad del fútbol-7 blaugrana pero la oferta qatarí ha convencido a este entrenador que ha decidido salir de su zona de confort para iniciar una aventura que cada vez es más habitual entre los prtofesionales del fútbol.

Iban Tey celebra un título con el Sub-12 B blaugrana / FCB

Sport ha contactado con el entrenador que esta temporada ha cambiado La masia por el fútbol catarí y Tey nos ha explicado sus razones: "Yo tenía claro que quería seguir evolucionando y aunque mi prioridad era el Barça he notado un cierto estancamiento y he encontrado a faltar un plan de carrera para poder progresar internamente. esto me ha hecho reflexionar y decidí que si no podía crecer buscaría alternativas fuera".

Una decisión difícil

Iban Tey ha reflexionado en profundidad sobre el paso de formar parte de La Masia a buscarse la vida en Catar: "Ha sido la decisión más complicada de mi vida, soy muy culé y para mí poder trabajar en el Barça lo es todo pero lo he meditado bien aunque supone un cambio de vida, he aceptado la oferta del A-Rayyan porque creo que allí puedo crecer."

Además de las cuestiones ecomómicas hay otros factores por los que Tey ha decido viajar al Próximo Oriente: "En el mundo árabe hay recursos para intentar llegar a la élite y están buscando talento fuera. el al-Rayyan tienen claro que quieren jugadores para el primer equipo con muchos técniocos catalanes que apuestan por el modelo Barça".

Iban Tey con Rafa Yuste y Joan Laporta posando para la fotografía del Sub-11 B / FCB

Iban Tey se sumará al ex entrenador de la cantera del Barça Pau Moral además de Jaume Mila que trabajó en l Barça Escola, Albert Castillo, entrenador de porteros en el Barça femenino así como Jordi Peris, Víctor Molina y Eudald Mena, entrenadores con experiencia en el fútbol territorial catalán.

Iban Tey ha trabajado cuatro años en la cantera del Barça / FCB

Iban Tey dejá en sus cuatro años de trabajo en el fútbol base del Barça muchos recuerdos y una labor diaria en el fútbol-7 impagable. Le hemos pedido que nos defina a los dos jugadores que ha entrenado con más repercusión mediática.

"Adam Qaroual es un gran talento al que no hay que frenar"

Sobre Adam Qaroual, jugador que militará en el Sub-14 blaugrana, Tey guarda grandes frecuerdos de cuando lo dirigió en el Sub-12 B: "Adam es un gran chico, muy cercano y con muchas ganas de aprender, yo creo que no le afecta lo que se habla de él ya que esta generación está muy acostumbrada a las redes y no les suele afectar demasiado".

Adam Qaroual debutó en el Barça con el Sub-12 B de Iban Tey / Dani Barbeito

Sobre sus cualidades futbolísticas Iban Tey entiende que "Adam tiene unas condiciones técnicas muy especiales, es un gran talento y creo que aunque hay que pulirlo no podemos frenar ni penalizar esta manera de entender diferente el juego. Hay que trabajarlo para que este talento esté a disposición del equipo. A veces necesita dar un pase en vez de realizar una acción brillante pero innecesaria. Dicho esto creo que es un jugador diferente y cuando logre adaptarse bien al juego del Barça puede dar mucho y explotar. No podemos mecanizarlo todo y hay que respetar su juego y creo que saldrá beneficiado el equipo".

"David Moreno es el mejor que he visto"

Iban Tey no fue el entrenador de David Moreno pero pudo disfrutarlo en entrenamientos y ya que el de Benifaió jugaba con el Sub-12 A y Tey dirigía al Sub-12 B: "Es el mejor jugador que he visto en mis cuatro años, es un jugador diferente, cuiamndo lo ves entrenar ya te das cuenta, es otra cosa. David tiene las condiciones, el talento y la cabeza para llegar muy lejos. Le queda mucho recorrido pero me parece un gran jugador".

David Moreno es uno de los jugadores más creativos del Sub-12 A / Valentí Enrich

Otras generaciones de gran futuro

De los jugadores que han pasado por sus manos Iban Tey destaca que todos son especiales pero si le pedimos que nos recomiende a jugadores con proyección nos cita a nombres que habitualmente son protagonistas en Sport: "Alan Guerra tiene mucho ptencial, Fode Diallo es un magnífico goleador, Pol Jou es un perfil de central zurdo muy interesante, Antonio Amaya me parece que es un jugador con un potencial enorme que puede explotar en cualquier momento".

Fode Diallo es un '9' muy prometedor / Dani Barbeito

Tey no quiere dejarse a nadie y repasa otros nombres propios: "Otro jugador tapado con grandes cualidades es Yibrahan que lo tiene todo para llegar lejos. De los más pequeñitos es una maravilla la generación del 2014. Esta hornada será realmente muy buena. Los Pedrito Juárez, Destiny, Marc Ribera, Marco Mollica, Joel, Max, Arç Martínez, Denzel y muchos otros son fantásticos"

La dirección del fútbol base del barça tiene que decidir quién ocupará la plaza de entrenador del Sub-11 a del Barça que ha dejado vacante. Todo apunta, según ha podido saber Sport, a que Eladi Gallego es el que tiene más opciones para ocupar este cargo. El fútbol-7 del Barça sigue siendo uno de los grandes tesoros ocultos del Barça que será coordinado una temporada más por Marc Serra.