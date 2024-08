El Barça se 'carga' a Cancelo y Joao Félix de la web

Joao Cancelo y Joao Félix ya sin historia en el FC Barcelona. Los dos futbolistas portugueses salían, hasta este martes 20 de agosto, en el roster de la primera plantilla de la web del club azulgrana. Pero han desaparecido. Han sido eliminados en un movimiento que no tiene por qué significar nada, pero que coincide con el acuerdo por el fichaje del atacante por el Chelsea.

La entidad británica y el Atlético de Madrid han dado luz verde a los traspasos de Connor Gallagher y Joao. El inglés viajará proximamente a la capital española y el portugués pasará a ser a todos los efectos jugador del club londinense.

CURIOSO QUE SIGUIERAN

Era cuanto menos curioso que Cancelo y Félix continuarán formando parte de ese rostro de la web oficial del club, teniendo en cuenta que sus préstamos terminaron el pasado 30 de junio. Y no es menos curioso que todavía no aparezca en esa relación de fichas Dani Olmo. Sí está, por ejemplo, Pau Víctor con el dorsal 18.

Cancelo, en un partido del Barça / EFE

En el caso de Cancelo, todavía no está 100% descartado su regreso, pero es muy complicado puesto que el City no contempla más cesiones simples y el futbolista no está por la labor de volver a bajarse el sueldo.