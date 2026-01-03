Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Espanyol - BarcelonaDónde ver Espanyol - BarcelonaAlineación Barcelona hoyAlineación Espanyol hoyJoan GarciaAsensiVenezuelaBarcelona SupercopaFinal Mundial de DardosEtapa Dakar hoyReal Madrid - Barcelona horarioCuadro Copa ÁfricaDoncicÁlvaro BautistaMaldiniAlcarazPedri Pepe MelBalizaGonzalo BernardosMercado de Fichajes hoyHaciendaGabriel RufiánIturralde GonzálezComunicado España
instagramlinkedin

FC BARCELONA

El 1x1 del Barça ante el Espanyol al descanso

El Barça se marcha al descaso con empate a cero ante el Espanyol en Cornellà en un trabajado y físico partido de ambos conjuntos

El 1x1 del FC Barcelona ante el RCD Espanyol al descanso

El 1x1 del FC Barcelona ante el RCD Espanyol al descanso

El 1x1 del FC Barcelona ante el RCD Espanyol al descanso / Joan Represa

Carlos Monfort

Carlos Monfort

Partido muy exigente del Barça ante un Espanyol rocoso, que le ha puesto muchas dificultades para llegar con claridad a la portería rival. El equipo azulgrana, que no ha logrado conectar con su letal delantera, necesitará dar un paso más tras el descanso para sumar los tres puntos y seguir como líder indiscutible.

Este es el 1x1 del Barça ante el Espanyol:

Joan Garcia, Portero8

Joan Garcia, Portero

Salvador

Fue el protagonista en un contexto especialmente hostil. Hizo un auténtico paradón ante un remate de cabeza de Pere Milla que confirma que, ahora mismo, es uno de los mejores del mundo. También detuvo con solvencia un mano a mano claro ante Roberto y, desde el fondo, se dedicó a ordenar al equipo con calma y autoridad.

Gerard Martín, Defensa6

Gerard Martín, Defensa

Sacrificado

Su trabajo consistió en frenar por alto a Roberto Fernández. Recibió un fuerte golpe de Joan Garcia, que lo empujó a sabiendas de que Pere Milla podía rematar completamente solo.

Pau Cubarsí, Defensa6

Pau Cubarsí, Defensa

Aplicado

Estuvo fino en la salida de balón y tuvo mucho trabajo para frenar los desmarques de un Roberto especialmente hábil.

Jules Koundé, Defensa6

Jules Koundé, Defensa

Profundo

Se incorporó al ataque con criterio y ofreció mucha solidez en campo rival. Recortó dentro del área y sirvió un centro peligroso que no encontró rematador.

Alejandro Balde, Defensa7

Alejandro Balde, Defensa

Fiable

A diferencia de otros partidos, tuvo que contenerse en ataque para cubrir a un hiperactivo Dolan. Tenerlo en la banda siempre es una garantía. El peligro llegó por su banda.

Eric Garcia, Defensa6

Eric Garcia, Defensa

Trabajador

Luchó para hacerse dueño del centro del campo en un partido especialmente físico. Dio equilibrio al equipo para hacer la vida más fácil a Frenkie de Jong y Raphinha.

Frenkie de Jong, Centrocampista6

Frenkie de Jong, Centrocampista

Jerárquico

Buscó frenar el juego rival imponiendo un ritmo pausado para desgastar la presión del Espanyol. Se ofreció constantemente con criterio para dar soluciones a sus compañeros.

Raphinha, Delantero5

Raphinha, Delantero

Intermitente

No tuvo demasiada participación con el balón. El equipo gana presencia ofensiva con él en el campo, pero un Espanyol muy entregado en tareas defensivas impidió que el brasileño entrara en el partido.

Lamine Yamal, Delantero6

Lamine Yamal, Delantero

Puntual

Su equipo no logró hacerle llegar el balón con continuidad y estuvo muy presionado por un siempre intenso Carlos Romero. Aun así, no necesitó demasiadas intervenciones: en el minuto 28 se deshizo de Pere Milla con una ruleta y estuvo muy cerca de firmar el 0-1.

Marcus Rashford, Delantero5

Marcus Rashford, Delantero

Voluntarioso

Recibió más por su banda que por la de Lamine, aunque no logró percutir con éxito durante los primeros 45 minutos. Se mostró siempre comprometido en la presión, aunque sin la precisión que suele caracterizarle.

Ferran Torres, Delantero5

Ferran Torres, Delantero

Desconectado

Falló un control en una jugada prometedora en la que habría quedado solo tras un pase de Lamine en los primeros compases del partido. Flick mantiene la confianza en sus grandes condiciones para actuar como delantero centro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL