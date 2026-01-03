FC BARCELONA
El 1x1 del Barça ante el Espanyol al descanso
El Barça se marcha al descaso con empate a cero ante el Espanyol en Cornellà en un trabajado y físico partido de ambos conjuntos
Partido muy exigente del Barça ante un Espanyol rocoso, que le ha puesto muchas dificultades para llegar con claridad a la portería rival. El equipo azulgrana, que no ha logrado conectar con su letal delantera, necesitará dar un paso más tras el descanso para sumar los tres puntos y seguir como líder indiscutible.
Este es el 1x1 del Barça ante el Espanyol:
Joan Garcia, Portero
Salvador
Fue el protagonista en un contexto especialmente hostil. Hizo un auténtico paradón ante un remate de cabeza de Pere Milla que confirma que, ahora mismo, es uno de los mejores del mundo. También detuvo con solvencia un mano a mano claro ante Roberto y, desde el fondo, se dedicó a ordenar al equipo con calma y autoridad.
Gerard Martín, Defensa
Sacrificado
Su trabajo consistió en frenar por alto a Roberto Fernández. Recibió un fuerte golpe de Joan Garcia, que lo empujó a sabiendas de que Pere Milla podía rematar completamente solo.
Pau Cubarsí, Defensa
Aplicado
Estuvo fino en la salida de balón y tuvo mucho trabajo para frenar los desmarques de un Roberto especialmente hábil.
Jules Koundé, Defensa
Profundo
Se incorporó al ataque con criterio y ofreció mucha solidez en campo rival. Recortó dentro del área y sirvió un centro peligroso que no encontró rematador.
Alejandro Balde, Defensa
Fiable
A diferencia de otros partidos, tuvo que contenerse en ataque para cubrir a un hiperactivo Dolan. Tenerlo en la banda siempre es una garantía. El peligro llegó por su banda.
Eric Garcia, Defensa
Trabajador
Luchó para hacerse dueño del centro del campo en un partido especialmente físico. Dio equilibrio al equipo para hacer la vida más fácil a Frenkie de Jong y Raphinha.
Frenkie de Jong, Centrocampista
Jerárquico
Buscó frenar el juego rival imponiendo un ritmo pausado para desgastar la presión del Espanyol. Se ofreció constantemente con criterio para dar soluciones a sus compañeros.
Raphinha, Delantero
Intermitente
No tuvo demasiada participación con el balón. El equipo gana presencia ofensiva con él en el campo, pero un Espanyol muy entregado en tareas defensivas impidió que el brasileño entrara en el partido.
Lamine Yamal, Delantero
Puntual
Su equipo no logró hacerle llegar el balón con continuidad y estuvo muy presionado por un siempre intenso Carlos Romero. Aun así, no necesitó demasiadas intervenciones: en el minuto 28 se deshizo de Pere Milla con una ruleta y estuvo muy cerca de firmar el 0-1.
Marcus Rashford, Delantero
Voluntarioso
Recibió más por su banda que por la de Lamine, aunque no logró percutir con éxito durante los primeros 45 minutos. Se mostró siempre comprometido en la presión, aunque sin la precisión que suele caracterizarle.
Ferran Torres, Delantero
Desconectado
Falló un control en una jugada prometedora en la que habría quedado solo tras un pase de Lamine en los primeros compases del partido. Flick mantiene la confianza en sus grandes condiciones para actuar como delantero centro.
