El 1x1 del Barça ante el Espanyol al descanso

Partido muy exigente del Barça ante un Espanyol rocoso, que le ha puesto muchas dificultades para llegar con claridad a la portería rival. El equipo azulgrana, que no ha logrado conectar con su letal delantera, necesitará dar un paso más tras el descanso para sumar los tres puntos y seguir como líder indiscutible.

Este es el 1x1 del Barça ante el Espanyol:

8 Joan Garcia, Portero Salvador Fue el protagonista en un contexto especialmente hostil. Hizo un auténtico paradón ante un remate de cabeza de Pere Milla que confirma que, ahora mismo, es uno de los mejores del mundo. También detuvo con solvencia un mano a mano claro ante Roberto y, desde el fondo, se dedicó a ordenar al equipo con calma y autoridad.

6 Gerard Martín, Defensa Sacrificado Su trabajo consistió en frenar por alto a Roberto Fernández. Recibió un fuerte golpe de Joan Garcia, que lo empujó a sabiendas de que Pere Milla podía rematar completamente solo.

6 Pau Cubarsí, Defensa Aplicado Estuvo fino en la salida de balón y tuvo mucho trabajo para frenar los desmarques de un Roberto especialmente hábil.

6 Jules Koundé, Defensa Profundo Se incorporó al ataque con criterio y ofreció mucha solidez en campo rival. Recortó dentro del área y sirvió un centro peligroso que no encontró rematador.

7 Alejandro Balde, Defensa Fiable A diferencia de otros partidos, tuvo que contenerse en ataque para cubrir a un hiperactivo Dolan. Tenerlo en la banda siempre es una garantía. El peligro llegó por su banda.

6 Eric Garcia, Defensa Trabajador Luchó para hacerse dueño del centro del campo en un partido especialmente físico. Dio equilibrio al equipo para hacer la vida más fácil a Frenkie de Jong y Raphinha.

6 Frenkie de Jong, Centrocampista Jerárquico Buscó frenar el juego rival imponiendo un ritmo pausado para desgastar la presión del Espanyol. Se ofreció constantemente con criterio para dar soluciones a sus compañeros.

5 Raphinha, Delantero Intermitente No tuvo demasiada participación con el balón. El equipo gana presencia ofensiva con él en el campo, pero un Espanyol muy entregado en tareas defensivas impidió que el brasileño entrara en el partido.

6 Lamine Yamal, Delantero Puntual Su equipo no logró hacerle llegar el balón con continuidad y estuvo muy presionado por un siempre intenso Carlos Romero. Aun así, no necesitó demasiadas intervenciones: en el minuto 28 se deshizo de Pere Milla con una ruleta y estuvo muy cerca de firmar el 0-1.

5 Marcus Rashford, Delantero Voluntarioso Recibió más por su banda que por la de Lamine, aunque no logró percutir con éxito durante los primeros 45 minutos. Se mostró siempre comprometido en la presión, aunque sin la precisión que suele caracterizarle.