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Baloncesto
Georgia - España, en directo: clasificatorios para el Mundial de Baloncesto de 2027, en vivo
La selección de Chus Mateo viaja a Tifilis para enfrentarse al combinado georgiano
David Raurell
Sigue en directo el partido entre España y Georgia de los clasificatorios para el Mundial 2027 de baloncesto.
1r CUARTO
GEORGIA 3-7 ESPAÑA
Reed corta el 0-7 de parcial para España y aparece con un triple clave para abrir el casillero de Georgia
1r CUARTO
GEORGIA 0-2 ESPAÑA
¡Willy Hernangómez anota la primera canasta para España desde la pintura!
1r CUARTO
¡Arranca el partido!
La primera posesión la gana la selección española
Confirmado el quinteto de Chus Mateo
La Familia sale de inicio con:
Álvaro Cardenas, Brizuela, Hugo González, Izan Almansa y Willy Hernangómez
Arrancan las presentaciones de los jugadores en el pabellón y el momento de los himnos.
Uno de los jugadores españoles que van a tener más focos encima será Jaime Pradilla.
El maño de 25 años afronta el encuentro después de anunciar que abandona Valencia Basket para poner rumbo al Real Madrid de Pedro Martínez.
Vean imágenes del encuentro entre Darío Brizuela y Joel Parra, jugadores del Barça que van a medirse a su compañero de equipo Toko Shengelia:
España llega al encuentro en buena dinámica después de derrotar a Dinamarca hace tres días por un contundente 109-81.
Cabe recordar que ambas selecciones (España y Georgia) ya están clasificados, pero pueden mejorar su posición antes de la siguiente fase.
¡Muy buenas tardes!
Arrancamos con el seguimiento en vivo del encuentro entre Georgia y España de baloncesto.
La selección dirigida por Chus Mateo viaja a Tiflis con el objetivo de firmar una primera fase de clasificación perfecta para el Mundial de 2027.
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