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Georgia - España, en directo: clasificatorios para el Mundial de Baloncesto de 2027, en vivo

La selección de Chus Mateo viaja a Tifilis para enfrentarse al combinado georgiano

La selección española de Chus Mateo

La selección española de Chus Mateo / FEB

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David Raurell

Sigue en directo el partido entre España y Georgia de los clasificatorios para el Mundial 2027 de baloncesto.

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