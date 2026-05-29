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Baxi Manresa - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Baxi Manresa y Real Madrid se enfrentan en el Nou Congost en la 34ª jornada de la Liga Endesa
Albert Miranda
Baxi Manresa y Real Madrid se enfrentan en el Nou Congost en la 34ª jornada de la Liga Endesa.
Baxi Manresa - Real Madrid
Es un partido donde ninguno de los dos equipos se juega mucho. De hecho, practicamente nada. Solamente el cuadro local puede avanzar alguna posición, pero no puede llegar a puestos de play-off. Por otro lado, el Real Madrid va a quedar primero pase lo que pase.
Baxi Manresa - Real Madrid
¡Muuuuy bueeenaaas tardeees a tooodooossss! Bienvenidos a la narración del partido que enfrentará a Baxi Manresa y al Real Madrid. Es la última jornada del campeonato regular antes de los play-off para luchar por el título. Pónganse cómodos que está jornada promete.
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