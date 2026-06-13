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Eric Garcia y su golazo para enmarcar en el entrenamiento con la Selección

Eric Garcia y su golazo para enmarcar en el entrenamiento con la Selección

Eric Garcia y su golazo para enmarcar en el entrenamiento con la Selección / Eric García

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Eric Garcia y su golazo para enmarcar en el entrenamiento con la Selección

Eric García

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Eric Garcia firmó un golazo que si lo hubiese anotado en un partido del Mundial podría quedar como uno de los mejores del torneo. Un golpeo de tacón que va a parar por toda la escuadra dejando sin armas a Joan Garcia. El jugador blaugrana compartió el video en su Instagram con un 'recado' para su arquero en la Selección y en su club y también su agradecimiento a Borja Iglesias por dar la asistencia que hizo posible esta obra maestra.

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