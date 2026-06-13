Eric Garcia y su golazo para enmarcar en el entrenamiento con la Selección / Eric García

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Eric Garcia y su golazo para enmarcar en el entrenamiento con la Selección

Eric Garcia firmó un golazo que si lo hubiese anotado en un partido del Mundial podría quedar como uno de los mejores del torneo. Un golpeo de tacón que va a parar por toda la escuadra dejando sin armas a Joan Garcia. El jugador blaugrana compartió el video en su Instagram con un 'recado' para su arquero en la Selección y en su club y también su agradecimiento a Borja Iglesias por dar la asistencia que hizo posible esta obra maestra.