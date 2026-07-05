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El calendario del 25º día de Mundial - 5 de julio

El calendario del 25º día de Mundial - 5 de julio

Así es el calendario del día 25 de Mundial / Sport.es

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El calendario del 25º día de Mundial - 5 de julio

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No te pierdas los partidos que nos depara el Mundial en su 25 día de competición. Dos partidos para recordar, Brasil - Noruega como tiro de salida, un encuentro en el que Vini Jr. y Haaland se verán las caras en una duelo de titantes. Para cerrar el día tendremos un Inglaterra contra México, duelo a vida o muerte en el que Harry Kane puede seguir triunfando y en el que los soldado de el 'vasco' Aguirre se dejarán la piel ante su afición.

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