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Brasil y Noruega calientan el ambiente antes del duelo por los octavos de final del Mundial

Brasil y Noruega calientan el ambiente antes del duelo por los octavos de final del Mundial

Brasil y Noruega calientan el ambiente antes del duelo por los octavos de final del Mundial / EFE

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Brasil y Noruega calientan el ambiente antes del duelo por los octavos de final del Mundial

EFE

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La expectativa crece entre aficionados y protagonistas antes del partido entre Brasil y Noruega por los octavos de final del Mundial, en un ambiente marcado por el optimismo de la afición brasileña, actividades previas al encuentro y un clima festivo en los alrededores del estadio, donde ambas selecciones buscarán un cupo en los cuartos de final.

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