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Las aficiones de Brasil y Japón calientan motores para su gran duelo de dieciseisavos del Mundial

Las eliminatorias del Mundial de fútbol ya se sienten en ciudades como Houston, donde en apenas unas horas Japón y Brasil se disputan la clasificación para los octavos de final del Mundial. Las aficiones ya calientan motores para el encuentro, cada una a su estilo. Los brasileños con batucadas y bailes, aunque los japoneses tampoco se quedan cortos a la hora de exhibir su pasión por el equipo nacional.