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Río celebra la victoria de Brasil sobre Haití

Río celebra la victoria de Brasil sobre Haití

Río celebra la victoria de Brasil sobre Haití / Atlas News

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Río celebra la victoria de Brasil sobre Haití

Atlas News

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Miles de personas se congregaron este viernes 19 de junio en la playa de Copacabana de Río de Janeiro para seguir en pantallas gigantes al aire libre la victoria de Brasil por 3-0 frente a Haití. Los seguidores, vestidos de amarillo y verde, animaron durante las actuaciones de los cantantes Suel y Thiago Martins antes del inicio del encuentro, y celebraron juntos cada uno de los tres goles de Brasil mientras su selección avanzaba con solvencia hacia el triunfo. “Necesitábamos esa confianza. Lo haremos aún mejor contra Escocia, ¡y a por nuestro sexto título!”, afirmaba un aficionado, Daniel Santos de Almeida.

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