Brasil y Marruecos abren el Grupo C en un MetLife Stadium listo para el debut mundialista / EFE

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Brasil y Marruecos abren el Grupo C en un MetLife Stadium listo para el debut mundialista

Brasil y Marruecos se enfrentan este sábado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en el arranque del Grupo C del Mundial 2026, en un ambiente festivo y con miles de aficionados de ambas selecciones llenando las inmediaciones del escenario para presenciar uno de los duelos más atractivos de la primera jornada. La Canarinha, dirigida por Carlo Ancelotti, apuesta por un tridente ofensivo liderado por Vinícius Júnior y Raphinha, mientras que los africanos confían en la solidez de su centro del campo y en Brahim Díaz para comenzar con buen pie su camino mundialista.