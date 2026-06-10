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Neymar se prepara para el Mundial

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Neymar se prepara para el Mundial / Perform

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Neymar se prepara para el Mundial

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Neymar sigue centrado en recuperar su mejor versión física de cara al Mundial 2026. El astro brasileño trabaja intensamente en su puesta a punto mientras apura los plazos para dejar atrás la lesión muscular que ha condicionado su preparación. Este vídeo muestra al delantero en plena rutina de recuperación, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles a la gran cita internacional. Una cuenta atrás marcada por la expectación que siempre rodea al gran referente de la selección brasileña.

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