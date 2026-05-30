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La fiebre por la 'altinha' en Río hace más llevadera la espera del Mundial de fútbol

La fiebre por la 'altinha' en Río hace más llevadera la espera del Mundial de fútbol

Atlas News

La fiebre por la 'altinha' en Río hace más llevadera la espera del Mundial de fútbol

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Antes de cada partido del Mundial, espectadores de todo el mundo observarán cómo las cámaras captan un ritual familiar: los jugadores reunidos en círculos dándole al balón en rondos rápidos mientras se preparan para el partido. Pero en Río de Janeiro, ese rondo no es solo un calentamiento. A menudo es el partido en sí. Durante décadas, los habitantes de Río se han reunido en playas y canchas de barrio para jugar una versión del ejercicio conocida como 'altinha', donde mantener el balón en el aire con cualquier cosa que no sean brazos y manos es tanto un desafío colectivo como una oportunidad para que cada jugador demuestre su destreza. Se dice que la 'altinha' se extendió por las playas de Río en la década de 1960, cuando el fútbol playa estaba en pleno auge y los jugadores practicaban rondos antes de los partidos. Hoy en día, los aficionados a la 'altinha' organizan campeonatos en los que la dificultad de los trucos y el tiempo que el balón permanece en el aire contribuyen a la puntuación final.

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