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El golazo de Vinicius Jr. con Brasil que enciende la cuenta atrás para el Mundial

El golazo de Vinicius Jr. con Brasil que enciende la cuenta atrás para el Mundial

El golazo de Vinicius Jr. con Brasil que enciende la cuenta atrás para el Mundial / @tvglobo

El golazo de Vinicius Jr. con Brasil que enciende la cuenta atrás para el Mundial

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Vinicius Jr. volvió a dejar una acción de puro talento en el amistoso de preparación de Brasil ante Panamá con un golazo que no tardó en encender las redes. El atacante brasileño firmó una definición de muchísima calidad en un partido marcado por la puesta a punto de la selección antes del gran reto del Mundial 2026. Una jugada explosiva, con el sello inconfundible del jugador del Real Madrid, que confirma que llega enchufado a una de las citas más importantes del calendario.

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