El intercambio de camisetas de Raphinha con Hamza Abdelkarim tras el Brasil-Egipto / FCBWorld

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El intercambio de camisetas de Raphinha con Hamza Abdelkarim tras el Brasil-Egipto

Raphinha y Hamza AbdelKarim dejaron una imagen muy simbólica tras el Brasil-Egipto al intercambiarse la camiseta sobre el césped. El extremo brasileño representa el presente más consolidado del Barça, mientras que el joven egipcio, cedido en el Juvenil A y con opciones de seguir creciendo en el club, aparece como una de las promesas que más ilusión generan en la cantera azulgrana. Un gesto sencillo, pero cargado de significado, entre dos futbolistas unidos por el escudo y por dos momentos muy distintos de su carrera.