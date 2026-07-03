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Jódar - Mochizuki en directo: Tercra ronda de Wimbledon hoy en vivo
Sigue en directo el partido entre Rafa Jódar y Shintaro Mochizuki de la tercera ronda de Wimbledon 2026
Última hora y resultado en vivo del partido entre Rafa Jódar y Shintaro Mochizuki de la tercera ronda de Wimbledon 2026.
JÓDAR AL SAQUE
Empezará sacando el tenista español. Todo listo
Jódar aspira a convertirse en el 15.º tenista español de la Era Open que alcanza los octavos de final individuales masculinos de Wimbledon. De lograrlo, sería además el tercer español en activo en conseguirlo, tras Roberto Bautista Agut, que suma cinco presencias en esta ronda en el All England Club, y Carlos Alcaraz, que acumula cuatro.
Cabe destacar que Alejandro Davidovich Fokina y Jaume Munar también buscan alcanzar por primera vez los octavos de final de Wimbledon en esta edición.
Asimismo, Jódar tiene la oportunidad de convertirse en el 31.º jugador español de la Era Open que alcanza los octavos de final de un Grand Slam en más de una ocasión. En caso de conseguirlo, se uniría a un selecto grupo de españoles en activo formado por Alcaraz (15 presencias en octavos de Grand Slam), Bautista Agut (14), Pablo Carreño Busta (10) y Davidovich Fokina, que en Londres persigue su quinta clasificación para esta ronda en un grande.
Por su parte, Munar también aspira a alcanzar los octavos de final de un Grand Slam por segunda vez en su carrera.
Se acaba el partido de dobles en la pista 18 y el turno es ya para Jódar y Mociuzuki, que en breves saltaran ya a pista para iniciar su duelo de tercera ronda.
FONSECA FUERA
A la espera de que juegue Jódar, llega la primera sorpresa del día con el adiós de Joao Fonseca.
El brasileño cae sin opción a nada ante el ruso Safiullin, que espera a Djokovic, que arranca su partido ahora en la central ante el francés Rinderknech.
EN POCOS MINUTOS
El inicio del partido se ha demorado un rato porque el duelo de dobles anterior se ha ido al tercer set.
A las puertas del tie break entre Heliovaara / Patten y Kiger / Trhac, todo apunta a que en 20 minutos y media hora será turno del duelo de Jódar
DATOS A FAVOR DE RAFA
Jódar nunca ha perdido un partido de nivel ATP Tour ante un rival con un ranking tan bajo como el de Shintaro Mochizuki (n.º 151). Hasta la fecha, el jugador con la clasificación más modesta capaz de derrotarle en este tipo de encuentros ha sido Nicolai Budkov Kjaer (n.º 136), que se impuso en la fase de grupos de las Next Gen ATP Finals 2025.
Además, las dos derrotas que acumula en Grand Slam han llegado frente a rivales de la élite mundial. Cayó ante Jakub Mensik (n.º 17) en la segunda ronda del Open de Australia 2026 y frente a Alexander Zverev (n.º 3) en los cuartos de final de Roland Garros 2026.
Por otro lado, Jódar presenta un balance impecable ante jugadores procedentes de la fase previa en torneos de nivel ATP Tour. El español ha ganado los cuatro encuentros disputados ante rivales llegados desde la qualy, incluido su único precedente de este tipo en un Grand Slam, cuando superó a Rei Sakamoto en la primera ronda del Open de Australia 2026.
JÓDAR BUSCA LOS OCTAVOS
Buenas tardes. Partido de tercera ronda hoy en Wimbledon con Rafa Jódar frente al japonés Shintaro Mochizuki, número 151 del ranking ATP, pero que está dejando grandes sensaciones sobre la hierba de Wimbledon.
Partido trampa para el madrileño que superó en cinco sets a Carreño y que de superar hoy la tercera ronda tendría si todo va sin sorpresas un duelo estelar ante Sinner este próximo domingo en los octavos de final.
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