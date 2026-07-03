Jódar - Mochizuki en directo: Tercra ronda de Wimbledon hoy en vivo

Jódar aspira a convertirse en el 15.º tenista español de la Era Open que alcanza los octavos de final individuales masculinos de Wimbledon. De lograrlo, sería además el tercer español en activo en conseguirlo, tras Roberto Bautista Agut, que suma cinco presencias en esta ronda en el All England Club, y Carlos Alcaraz, que acumula cuatro.

Cabe destacar que Alejandro Davidovich Fokina y Jaume Munar también buscan alcanzar por primera vez los octavos de final de Wimbledon en esta edición.

Asimismo, Jódar tiene la oportunidad de convertirse en el 31.º jugador español de la Era Open que alcanza los octavos de final de un Grand Slam en más de una ocasión. En caso de conseguirlo, se uniría a un selecto grupo de españoles en activo formado por Alcaraz (15 presencias en octavos de Grand Slam), Bautista Agut (14), Pablo Carreño Busta (10) y Davidovich Fokina, que en Londres persigue su quinta clasificación para esta ronda en un grande.

Por su parte, Munar también aspira a alcanzar los octavos de final de un Grand Slam por segunda vez en su carrera.